Genova. Ora è ufficiale: chiude il Genoa Store di via XII Ottobre a Genova ma presto ci saranno nuove aperture per gli appassionati di merchandising rossoblù.

Dunque, come comunicato dalla società, il Genoa Store vicino a Piccapietra non sarà più attivo a partire dal 30 giugno 2024.

“Rimangono operativi lo store del Porto Antico – anche in vista della campagna abbonamenti – e i punti vendita di Chiavari e Sestri Ponente, in attesa delle prossime nuove aperture” si legge sui canali ufficiali del Genoa.

Ma non finisce qui: come emerso dall’assemblea di approvazione di bilancio del Genoa ad aprile presto sarà ci saranno altre nuove aperture di Genoa Store.

Uno dei nuovi punti vendita sarà in via XX Settembre, vicino al ponte Monumentale, proprio a pochi passi dal negozio-bar della Sampdoria, Samp City, che in questi giorni è interessato da alcuni lavori di ristrutturazione.

I tempi sono abbastanza stretti: per il Genoa Store di via XX Settembre si parla di fine estate 2024, in tempo per la campagna abbonamenti.

Un altro punto di riferimento per i tifosi del Genoa sarà invece lo spazio che la società vuole realizzare in piazza Banchi.

Qui, in uno dei palazzi storici dei caruggi genovesi, sarà allestito un vero e proprio mondo Genoa, un’experience che vedrà insieme l’offerta di merchandising, il mito della società rossoblù e la possibilità di gustare specialità genovesi doc.

In questo caso per la nuova struttura in piazza Banchi improntata nel segno del Grifone si dovrà attendere almeno la fine dell’anno.

Una location ottimale. Vicinissima alla zona dell’Acquario ma anche ad alcuni dei luoghi epici della narrazione genoana.

Dalla via Del Campo del genoanissimo Fabrizio De André, alla casa di James Richardson Spensley, il fondatore del club più antico d’Italia, in piazza Campetto 9.