Chiavari Vintage, il 15 giugno tuffo dagli anni Sessanta ai Novanta

Sabato 15 giugno torna Chiavari Vintage, l’evento dedicato alla magica atmosfera degli anni 60, 70, 80 e 90. Esposizioni di auto e moto d’epoca, musica, intrattenimento, look a tema e Vintage park per una giornata indimenticabile da trascorrere nel centro storico di Chiavari.

La festa inizierà sabato pomeriggio, alle 17, con una sfilata di auto, vespe e lambrette d’epoca che attraverserà via Martiri delle Liberazione, via Vittorio Veneto, piazza Roma e Via Entella per poi tornare in piazza Matteotti e Corso Garibaldi dove verranno esposti i mezzi storici. Alle 18, in piazza Matteotti, si terrà l’esibizione di alcune scuole di danza, come la Momas Dance Academy, la scuola di ballo ASD Maury Sport, l’Asd Aerobica Entella e la Nac Ballet.

Alle 21.30 in piazza Matteotti, musica dei The Rock’n’Roll Kamikazes, e a seguire il dj set di Matteo Campese, conduttore, autore, speaker e dj.

Appuntamento in piazza Roma, dalle 17 alle 23, con il Vintage Park. Uno spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli, con due giostre girevoli e attrazioni come il water pong, la pesca delle paperelle, trucca bimbi, cornhole (lancio del grano), tiro ai barattoli, lancio degli anelli, calcio bowling, mini golf. E poi musica, animazione e trampolieri.

In occasione di Chiavari Vintage, saranno previste temporanee modifiche alla circolazione. In piazza Matteotti e in corso Garibaldi fino all’incrocio con via Delpino, dalle ore 7 alle 24 del 15 giugno è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli. Inoltre, dalle ore 12 alle 24 del 15 giugno sarà interdetta anche la circolazione veicolare.

Tutte le altre disposizioni e le modifiche alla viabilità sono contenute nell’ordinanza n. 57 del 11 giugno: dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del giorno 15.06.2024 (in caso di pioggia dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del giorno 16.06.2024) e comunque fino a cessata necessità è interdetta la circolazione veicolare in piazza Matteotti e in corso Garibaldi nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Delpino;

dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 15.06.2024 (in caso di pioggia dalle ore 07:00 alle ore 24.00 del giorno 16.06.2024) e comunque fino a cessata necessità è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli in piazza Matteotti e in corso Garibaldi nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Delpino;

dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 15.06.2024 (in caso di pioggia dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 16.06.2024) e comunque fino a cessata necessità è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli per consentire la sosta ai mezzi di servizio all’organizzazione (muniti di apposito contrassegno) in corso Garibaldi, tratto di levante compreso tra via Delpino e via Nino Bixio;

dalle ore 03:00 alle ore 10:00 del giorno 14.06.2024 e dalle ore 05:00 alle ore 10:00 del giorno 15.06.2024 e comunque fino a cessata necessità, è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli, per consentire operazioni di carico e scarico all’organizzatore, in piazza Roma tratto compreso tra via Rambaldi e corso Dante area di levante adiacente ai giardini;

dalle ore 05:00 del giorno 14.06.2024 alle ore 24:00 del 16.06.2024 (in caso di pioggia fino alle ore 12:00 del giorno 17.06.2024) e comunque fino a cessata necessità è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli per consentire la sosta ai mezzi di servizio in piazza Giovanni Paolo II, tratto in prossimità di rotonda Ravenna.

Inoltre, è vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo ed è vietato accedere alle aree interessate dagli eventi con gli stessi, come riportato dall’art. 22 del regolamento di polizia municipale.