Chiavari. Si è messo al volante di un taxi parcheggiato davanti alla stazione di Chiavari approfittando della temporanea assenza del tassista, ha metto in moto ed è scappato.

A bloccare il ladro, un 51enne senza fissa dimora e anche privo di patente, sono stati i poliziotti del commissariato di Chiavari, chiamati proprio dal tassista. L’uomo domenica mattina ha chiamato il 112 riferito di avere lasciato il taxi in sosta nei posti assegnati davanti alla stazione e di essersi allontanato qualche minuto. Al suo ritorno la macchina non c’era più.

Gli agenti grazie al numero di targa sono riusciti a individuare l’auto bianca in corso De Michiel e l’hanno fermata. Alla guida è stato trovato il 51enne, che è stato subito arrestato e anche multato per guida senza patente. Lunedì è stato giudicato per direttissima e l’arresto è stato convalidato.