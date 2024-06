Chiavari, proseguono i lavori sull’argine del Rupinaro

Chiavari. Procedono i lavori sull’argine di corso Genova 11, il primo ad essere interessato dagli interventi di sistemazione idraulica previsti dal Comune di Chiavari, parte di un progetto più ampio di messa in sicurezza del Rupinaro. Costo totale dell’opera è di 450 mila euro.

“Una priorità per la mia amministrazione – fa sapere il primo cittadino Messuti – Stiamo lavorando su più fronti per la mitigazione del rischio idrogeologico dell’intero asse del torrente. Dallo scolmatore al rifacimento di ponti, delle difese spondali e delle linee fognarie. Corso Genova rappresenta un caso pilota, abbiamo infatti stipulato una convenzione con i privati per la ripartizione delle spese complessive di adeguamento statico. La ditta incaricata ha terminato il posizionamento dei micropali all’interno della proprietà e in questi giorni sta lavorando per costruire le fondazioni del muro in cemento armato, tratto per tratto, per un lunghezza complessiva pari a 38 metri – aggiunge – Chiavari è una città che non si ferma, sono diversi i cantieri attivi per completare i grandi progetti che abbiamo impostato, tra i principali la riqualificazione della scuola di Sampierdicanne e la costruzione del nuovo plesso delle Mazzini Est, i pennelli perpendicolari a protezione della costa, la ristrutturazione della piscina del Lido e la valorizzazione del parco di Villa Rocca”.