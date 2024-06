Chiavari, proseguono i lavori di ristrutturazione della piscina del Lido

Chiavari. “Sono terminate le operazioni di demolizione e il materiale è stato rimosso e smaltito, con tutte le prescrizioni del caso. È in corso la predisposizione della platea e delle fondazioni che permetteranno di procedere con i successivi interventi di elevazione delle strutture – spiega il sindaco Messuti dopo il sopralluogo di oggi – Inoltre, questa mattina sono iniziati anche gli interventi di smantellamento dei due scivoli presenti lato mare, in modo tale da liberare completamente la zona e realizzare quanto previsto, ovvero gli impianti. Le lavorazioni dureranno un paio di giorni”.

La progettazione della nuova piscina del Lido prevede una vasca da 50 metri con tecnologia Myrtha®, una delle più all’avanguardia del settore, e l’installazione di un ponte mobile per consentirne l’utilizzo sia per il nuoto che per la pallanuoto. Quattro spogliatoi, una tribuna per gli spettatori con una pensilina sulla cui sommità saranno collocati i pannelli dell’impianto fotovoltaico, e illuminazione a led.

Il costo dell’opera è di 6.170.000 euro, di cui 5.500.000 euro ottenuti dal Pnrr e 670.000 euro da fondi comunali. “Un’opera che segnerà la rinascita di un simbolo di Chiavari, dopo decenni di abbandono. La piscina del Lido diventerà un luogo di aggregazione all’insegna dello sport” conclude il primo cittadino.