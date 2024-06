Chiavari. Un uomo di 84 anni residente in Spagna è stato denunciato con l’accusa di avere investito una donna mentre attraversava la strada e di essersi allontanato senza soccorrerla e senza controllare come stesse.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in corso de Michiel, a Chiavari. L’uomo guidava un’auto con targa spagnola, e all’altezza di un attraversamento pedonale ha colpito una donna che stava camminando. L’auto non viaggiava fortunatamente a forte velocità, ma la vittima è stata scaraventata a terra.

L’uomo a quel punto ha fatto retromarcia, ha fatto un gesto di scuse con la mano e, vedendo che la donna si stava rialzando, ha continuato la sua marcia senza fermarsi e senza chiederle se avesse bisogno di aiuto o chiamare i soccorsi. La donna, zoppicando, ha raggiunto il commissariato di Chiavari per denunciare il fatto, poi è andata al pronto soccorso, da dove è stata dimessa con 6 giorni di prognosi.

Gli agenti del commissariato, dopo aver visualizzato le telecamere cittadine, si sono messi alla ricerca del veicolo, trovandolo parcheggiato in una zona di sosta per disabili (senza contrassegno) e con il paraurti anteriore sinistro spaccato.

Al proprietario dell’auto, rintracciato nell’abitazione di alcuni parenti, è stata ritirata la patente. È stato inoltre sanzionato per non essersi fermato davanti a persona che transitava attraversamento pedonale, per non avere a seguito il documento di circolazione e per divieto di sosta.