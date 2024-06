Rissa in campo dopo un fallo, al Ferrando arriva la polizia: partita interrotta e due ragazzi al Villa Scassi

Genova. Due ragazzi di 17 anni portati al pronto soccorso del Villa Scassi con ferite e contusioni e una partita interrotta tra urla, insulti e spintoni. È il bilancio del match che si è giocato domenica al campo Ferrando di Cornigliano tra due delle squadre partecipanti alla “Champion World Clubs”, torneo organizzato da Deportes Latino Genova.

La partita si è tenuta nel corso della quarta giornata del torneo. Stando a quanto ricostruito, un fallo ai danni di un giocatore (un pugno al volto, secondo le testimonianze) a pochi minuti dalla fine ha scatenato la reazione degli avversari e la situazione è degenerata in calci, pugni e spintoni in mezzo al campo. L’arbitro ha interrotto il match, ma gli animi non si sono calmati e la rissa si è spostata nei pressi degli spogliatoi.

Nel frattempo dagli spalti qualcuno ha chiamato la polizia, e al campo sono arrivati gli agenti del commissariato Cornigliano e quelli delle volanti che hanno raccolto le testimonianze dei giocatori coinvolti, dell’arbitro e degli organizzatori.

Due giocatori, come detto, sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti e sono stati poi dimessi con pochi giorni di prognosi.