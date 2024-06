Genova. “Le sedi scolastiche dei centri estivi sono 34, scelte per coprire tutto il territorio e soprattutto in base ai criteri di spazi aperti per i bambini; la durata del servizio è di 4 settimane, e partirà a luglio, con orario scolastico invernale e possibilità di anticipare gli ingressi e le uscite in base alle esigenze delle famiglie, in accordo e in base alla disponibilità del personale”.

Lo ha detto l’assessore Marta Brusoni, rispondendo all’interrogazione del consigliere della lista Rosso Verde Filippo Bruzzone, riguardante il “Piano Estate per le scuole e programmazione centri estivi 2024”.

“A oggi i posti messi a disposizione sono 676 per asili e 1048 per le scuole dell’infanzia. La richiesta di domande complessiva è di 720 bambini per gli asili (mancano dunque 44 posti che stiamo cercando di recuperare) e 1030 per la scuola infanzia”, spiega ancora Brusoni.

“Riguardo le tariffe si fa riferimento all’ultima delibera, la 115, approvata il 17 dicembre. Propongo una commissione di aggiornamento a settembre, per analizzare i dati, e le criticità e poter così fare meglio il prossimo anno”, ha concluso.

“La scuola finisce e le famiglie non devono essere abbandonate – commenta Bruzzone – questo è il mantra che ha accompagnato in questi anni la nostra azione politica per riportare al centro del dibattito comunale il tema degli asili nido e dei servizi estivi per l’infanzia. Perché la lunghissima pausa scolastica estiva è troppo spesso un vero incubo economico e sociale per le famiglie, in particolare quelle a basso reddito”.

“Durante la Commissione dedicata, che abbiamo chiesto con forza ed ottenuto, ci è stato comunicato che le domande sarebbero state aperte il 10 giugno, perciò oggi abbiamo chiesto ulteriori dati: quante richieste sono arrivate al Comune e quanti posti sono stati messi a disposizione? quanto costerà questo servizio? Qualche risultato (migliorabile sicuramente, ma comunque buono) lo abbiamo ottenuto. E ciò dimostra che il lavoro quotidiano a volte premia”, aggiunge.

“La durata del servizio comprende le 4 settimane di luglio, con orario uguale a quello invernale, ma dall’Assessora Brusoni ci è stato comunicato che sarà possibile richiedere un ingresso e una uscita differenti per andare incontro alle esigenze dei genitori o di chi ne fa le veci”, sottolinea il consigliere.

“I posti offerti sono 676 per il nido e 1048 per l’infanzia, e qui arrivano le note dolenti: ci sono 44 domande di troppo per i nidi, e non c’è certezza che riescano a essere integrate. Questo ci dà modo di fotografare con nitidezza un’esigenza irrimandabile della cittadinanza: serve più supporto a chi decide di diventare genitore. Continueremo a monitorare questa situazione, chiedendo anche una Commissione dedicata a settembre per fare il punto sul servizio svolto e per farci trovare più preparati per il 2025”, conclude Filippo Bruzzone.