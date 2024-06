Cento anni (e più) e non sentirli: il 15 giugno la festa del circolo Libero Pensiero di Acquasanta

Genova. Avrebbe compiuto 100 anni nel 2020, ma con la pandemia non è stato possibile festeggiare. Lo farà questo sabato, 15 giugno, dalle 19 il circolo Libero Pensiero di Acquasanta con una Notte blu di musica e cibo.

Il programma prevede un menù di street food (salsiccia, hamburger, porchetta e patatine, panini, canestrelli e gubeletti, bibite e birra) e musica live con Dj Manulty.

La Società di Mutuo Soccorso è cambiata nel tempo, ma l’accoglienza e l’aiuto reciproco restano al primo posto anche per chi la gestisce oggi onorando il primo articolo dello Statuto del 1920: “È costituita fra operai e contadini allo scopo di aiutarsi fra loro in caso di malattia”.

È trascorso molto tempo e ci sono stati tanti cambiamenti, ma all’Aps Libero Pensiero di oggi quel senso di accoglienza e di sentirsi una grande famiglia resta e la festa è un momento di condivisione con tutti coloro che sono stati frequentatori della Società, con chi lo è da sempre, con i nuovi arrivati e con tutti coloro che hanno voglia di amicizia e allegria.

Chi gestisce il Libero Pensiero evidenzia: “La parola che più ci rappresenta è accoglienza. Questo grazie al lavoro e alla disponibilità di chi in questi anni l’ha gestita, che con entusiasmo e vitalità non solo fa da barista ma concretizza iniziative e proposte, dal Karaoke, alle serate dance, alle feste a sorpresa per qualche particolare ricorrenza. C’è chi, addirittura, ha scelto la Società per festeggiare il proprio matrimonio, in modo tanto semplice quanto spontaneo e gioioso”.

La ‘Società’, come comunemente viene chiamata è uno dei centri più pulsanti di vita della località dell’immediato entroterra voltrese.

Negli anni la funzione di punto di riferimento si è rafforzata ed è un luogo di ritrovo sia per giovani sia per meno giovani: c’è chi frequenta la Società da più di settant’anni, da quando era bambino a ora che ne ha oltre ottanta e tutte le sere, cascasse il mondo, è lì a giocare a carte con gli stessi amici di sempre e con chi si è aggiunto nel tempo.

Accanto a loro i giovani scherzano e giocano a calcetto. A fianco ci sono i giochi per i bambini, perché anche i più piccoli si possano divertire mentre i genitori condividono la colazione o l’aperitivo con gli amici.

Ognuno può trovare un proprio spazio e tutti possono sentirsi a loro agio.

Chi è del paese sa che in Società c’è sempre qualcuno con cui bere una birra, mangiare un gelato, prendere un caffè ed è difficile che si riesca a pagare il proprio, c’è sempre chi è pronto ad offrirlo, ma soprattutto ci si trova compagnia, sorrisi e risate che scaldano il cuore e sollevano, talvolta, da stanchezza e preoccupazioni.