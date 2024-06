Genova. Brutta avventura ieri pomeriggio per un cavallo di Torriglia, che per cause ancora da capire è finito in fondo ad una scarpata senza riuscire più ad risalire o a trovare una via secondaria per riguadagnare il sentiero.

Per questo motivo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Genova, che hanno operato fino alle 4 del mattino per mettere in salvo l’animale. Dopo diversi tentativi – la situazione era delicata per lo spavento che aveva l’animale stesso – alle 4 del mattino i pompieri sono riusciti ad approntare un sistema di di recupero con le corde e grazie a delle tavole hanno fatto una sorta di passerella.

Portato l’animale in salvo è stato visitato dal veterinario giunto anche lui sul posto.