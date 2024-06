Casella attende i big del ciclismo Juniores per i campionati italiani

Casella. Sarà un weekend davvero speciale quello finale di giugno a Casella, perché sarà il fine settimana dei campionati italiani di ciclismo su strada juniores. Un appuntamento attesissimo nella categoria, un crocevia fondamentale per aspirare a un posto in nazionale per Europei e Mondiali. L’Asd Genoabike, dopo il grande successo della Marathon dell’Appennino dii Mtb dello scorso maggio si rimette in gioco a livello nazionale e queste gare, per la loro portata, saranno anche un test organizzativo per il team chiamato nel 2025 ad ospitare i Campionati Europei Marathon di mountain bike.

Si comincerà al sabato con la prova riservata alle ragazze, alla ricerca dell’erede di Federica Venturelli, vincitrice lo scorso anno a Pieve del Grappa davanti a Eleonora La Bella e Irene Cagnazzo. Di queste solamente la La Bella sarà della partita, avendo le altre cambiato categoria. Si gareggerà su 96,2 km per un dislivello di 1.093 metri, quasi tutti identificati nel finale e probabilmente quello strappo sarà decisivo ai fini della classifica.

Alla domenica toccherà ai pari età, su 122,6 km per 1.566 metri e qui la salita sarà ripetuta per due volte. Lo scorso anno la vittoria premiò Simone Gualdi davanti ad Andrea Bessega ed Enea Sambinello: il primo e il terzo sono già nei Devo Team del WorldTour, Bessega è pronto a dare la caccia alla maglia tricolore.

Appuntamento quindi a Casella, alle porte di Genova, con la gara femminile che il 29 giugno scatterà alle ore 13:00 mentre quella maschile prenderà il via il giorno dopo alla stessa ora sempre da Via Aldo Moro. Premiati a fine gara i primi 10 classificati con consegna della maglia tricolore. Presenti i cittì azzurri Dino Salvoldi per gli uomini e Paolo Sangalli per le donne, per un appuntamento che sarà una pietra miliare nella stagione azzurra.