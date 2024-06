Genova. Saranno operative a partire da lunedì 24 giugno le nuove case dei rider realizzate in via dei Cebà, alle spalle di piazza Piccapietra, e in via Degola, a Sampierdarena.

Le strutture prefabbricate sono state pensate per diventare un appoggio polifunzionale a disposizione di tutti i lavoratori del delivery, che all’interno possono usufruire di diversi servizi: oltre alla ricarica del telefono o del mezzo ciclabile, i servizi igienici, attrezzi per piccole manutenzioni, wi-fi gratis, un angolo ristoro e impianto di condizionamento. Un luogo in cui fare una pausa, cambiarsi, mangiare e riposare nel corso delle giornate di lavoro scandite dalle consegne.

Si tratta della seconda e della terza casa dai rider a diventare ufficialmente operative in città dopo quella già inaugurata in via della Maddalena 31, in centro storico. Il costo totale di allestimento dei due moduli è di 66.000 euro, e si è ancora in attesa dell’arrivo delle rastrelliere per posteggiare le bici: l’installazione è prevista per i primi giorni della prossima settimana. Nel corso dei prossimi mesi dovrebbero poi partire i lavori per l’istituzione di altre quattro case dei rider in punti strategici, così da consentire di coprire tutto il territorio cittadino. A oggi il Comune sta lavorando insieme con i sindacati a individuare i luoghi in cui posizionarle, così da stabilire in seguito le tempistiche di installazione e apertura.

Il modulo di via dei Cebà è stato inaugurato ufficialmente venerdì mattina alla presenza dell’assessora alle Politiche Sociali Lorenza Rosso, dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, di Marco Granara responsabile AST Cisl Genova e poi di Mirko Filippi segretario regionale Fit Cisl Liguria, Anduela Keqi di Felsa Cisl, Aurelia Buzzo segretaria Cgil Genova, Alfredo Pongiglione di NidiL Cgil, Rinaldo Romagnoli (Filt Cgil Genova) e il direttore della Cooperativa Agorà, a nome di tutti gli enti del Terzo Settore coinvolti nel progetto, Manuel Sericano.

“Il progetto accoglie un’istanza avanzata in consiglio comunale ed emersa durante il periodico tavolo comunale del lavoro da parte di Cgil, Cisl e UIil – ha detto l’assessore al Lavoro Mario Mascia – ed è stata sviluppata nel corso di molteplici incontri di approfondimento per arrivare a una soluzione condivisa con moduli abitativi che si prestano a essere sede di servizi piccoli, ma fondamentali nell’attività quotidiana di questi lavoratori”.

L’accordo siglato con i sindacati ha comportato anche l’istituzione di un tavolo permanente di confronto che tra gli scopi ha anche monitorare e promuovere azioni a tutela di questa categoria di lavoratrici e lavoratori, a partire dalla costituzione di un “albo dei rider” che, con un’iscrizione volontaria, possa costituire la base per altri servizi erogati dal Comune come, ad esempio, corsi per la sicurezza stradale, di italiano o di formazione/lavoro. Il contributo del Comune di Genova sarà anche quello di gestire le strutture, sia in termini di sicurezza che di manutenzione.

“All’interno delle nuove Case dei rider come già nella prima sede nel centro storico, i lavoratori potranno fare una pausa, piccole manutenzioni, ma anche conoscere, attraverso una bacheca, nuove offerte lavorative in collegamento con il centro di prossimità – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Rosso – Nell’ambito del progetto StartTappe, infatti, sono previste attività di guardianaggio e tutoraggio su percorsi di inclusione lavorativa e sociale”.

“StartTappe si arricchisce di altri due punti, in linea con lo spirito di servizio che il progetto ha nei confronti della città e dei suoi cittadini, a partire dalle persone più fragili – ha detto Manuel Sericano, coordinatore di progetto e direttore generale di Agorà coop – Siamo felici di collaborare a questa iniziativa trasversale di rete fra tante realtà del territorio”.