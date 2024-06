Case, a Genova la peggiore svalutazione in Italia: in otto anni prezzi scesi del 19%

Genova. In otto anni a Genova il prezzo medio per un bilocale è sceso del 19%, la svalutazione peggiore tra le grandi città italiane. È quanto attesta l’analisi effettuata da Immobiliare.it Insights, portale specializzato nella compravendita di immobili in Italia. Nel capoluogo ligure il costo rispetto al 2016 si è abbassato di quasi 350 euro (1.817 euro/mq contro 1.470 euro/mq). Al penultimo posto c’è Catania, passata da 1.322 euro/mq a 1.160 euro/mq, valori più bassi in termini assoluti ma con una svalutazione inferiore in proporzione (-12,3%).

Eppure nella maggior parte dei grandi centri i prezzi si sono alzati sensibilmente. Se nel 2016 per un bilocale a Milano bisognava mettere a budget 3.278 euro al metro quadro, ora ne servono poco più di 5.100, un aumento che sfiora il 60%, in assoluto il più alto tra le grandi città italiane. Segue Bologna, dove 8 anni fa la cifra domandata da chi offriva due stanze sul mercato era 2.580 euro/mq mentre ora la richiesta è del 44,5% più elevata. Attualmente, infatti, per un bilocale si arriva a spendere di media 3.729 euro/mq. Al terzo posto Verona, con una rivalutazione del 41%. Si è passati infatti dai 1.966 euro/mq del 2016 ai 2.770 euro/mq attuali per un bilocale nel comune. Fuori dal podio, con una percentuale di apprezzamento molto più contenuta, Firenze, dove in 8 anni due vani sono passati dal costare 3.744 euro/mq a oltre 4.400 euro/mq, il 18% in più.

In crescita, con percentuali simili, Bari (+5,6%), Torino (+5,1%), e Venezia (+4,8%). Nella città pugliese il prezzo medio di un bilocale è cresciuto di circa 100 euro/mq nell’arco temporale considerato, passando da 1.862 euro/mq a 1.967 euro/mq. Nel capoluogo piemontese l’apprezzamento negli 8 anni è stato di circa 80 euro/mq (1.677 euro/mq vs. 1.596 euro/mq), mentre nella Laguna si è passati dai 3.363 euro/mq del 2016 agli oltre 3.500 attuali. In coda Napoli: qui l’aumento di valore si quantifica in 30 euro/mq, da 2.337 euro/mq a 2.367 euro/mq (+1,3%).

Non solo a Genova il valore delle case è diminuito. A Roma il valore medio di un bilocale è passato dai 3.460 euro di 8 anni fa ai 3.346 di oggi, con un decremento in termini di valore del 3,3%. In scia Palermo, dove la svalutazione tocca quota 4%: da 1.373 euro/mq a 1.318 euro/mq per due vani.