Da Roberto Bolle a Bennato passando per le star del violino: parte la stagione dei festival del Carlo Felice

Genova. Parte la stagione dei festival del Teatro Carlo Felice. Nei mesi di giugno e luglio, nell’ambito del Paganini Genova Festival e del Nervi Music Ballet Festival, il teatro offre una ricca programmazione di concerti sinfonici, serate dedicate al balletto ed eventi culturali con ospiti musicisti, direttori, compagnie di danza e solisti di alto profilo internazionale, con spettacoli in esclusiva, in prima e in unica data italiana.

“Mi congratulo con l’Opera Carlo Felice, con gli enti, le associazioni, con tutte le professionalità coinvolte per la programmazione estiva lanciata oggi in un trionfo di stili e di proposte che passano dal Paganini Genova Festival al Nervi Music Ballet Festival andando a comporre così una offerta culturale integrata di grande valore per i mesi di giugno e di luglio – è stato il commento Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria – Un’offerta che incontrerà il gusto del pubblico, dei residenti così come dei turisti, nel nome della grande musica, della danza, con spettacoli originali e interessanti prime. Regione Liguria non può che sostenere programmazioni come queste, che concorrono ad ampio raggio alla promozione turistica ed identitaria del nostro territorio, auspicando una massima attenzione da parte del pubblico così come dalla critica».

Paganini Genova Festival, il programma

Sabato sabato 29 giugno fischio d’inizio del Paganini Genova Festival, in programma sino a domenica 7 luglio. Nato nel 2017 per volontà dell’Associazione Amici di Paganini e giunto quest’anno alla sua settima edizione, è organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice e l’Associazione Amici di Paganini. Il cartellone si articola in visite guidate, eventi musicali e divulgativi, laboratori per i più giovani, eventi gastronomici, e tre concerti sinfonici al Teatro Carlo Felice con protagonisti Viktoria Mullova, Kolja Blacher e Vadim Repin – tre dei più grandi violinisti del panorama contemporaneo – l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice e Riccardo Minasi, direttore musicale del Teatro.

Sabato 29 luglio, alle 20, Viktoria Mullova e l’orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova saranno diretti da Riccardo Minasi nel concerto inaugurale del Festival. In programma due grandi brani dell’Ottocento tedesco: il Concerto per violino in re maggiore op. 61 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98 di Johannes Brahms. Mercoledì 3 luglio, sempre alle 20, Kolja Blacher sarà solista al violino e direttore dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice, in programma il Concerto per violino n. 1 in sol minore op. 26 di Max Bruch, l’Ouverture dalle Nozze di Figaro K. 492 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven. Domenica 7 luglio, stesso orario, tocca al solista Vadim Repin e l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice saranno diretti da Riccardo Minasi nell’esecuzione del Concerto per violino in re minore op. 47 di Jean Sibelius e della Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore Eroica op. 55 di Ludwig van Beethoven.

“Fra pochissimi giorni avrà inizio la settima edizione del Paganini Genova Festival, un evento cittadino estremamente importante, nato per celebrare insieme il connubio indissolubile che lega il violino alla città di Genova, in quanto depositaria tramite lascito testamentario dello strumento appartenuto a Niccolò Paganini – dice il direttore Riccardo Minasi – uno splendido Guarnieri del Gesù che Paganini soprannominò “il Cannone” e che ancora oggi è custodito a Palazzo Tursi. Oltre ad una moltitudine di eventi vari costruiti attorno alla figura di Paganini, segnalo in particolar modo gli eventi che vedono quest’anno la partecipazione dell’Opera Carlo Felice Genova e della sua Orchestra, vale a dire tre concerti imperdibili che avranno luogo al Teatro Carlo Felice. Si tratta di un’occasione che definirei unica e irripetibile di poter ascoltare in città, in un brevissimo lasso di tempo, tre “Paganini dei giorni nostri”, tre fra i maggiori virtuosi del violino attualmente in attività”.

Nervi Music Ballet Festival, il programma

Da venerdì 28 giugno a domenica 28 luglio ai Parchi di Nervi si terrà invece il Nervi Music Ballet Festival. Dopo l’anteprima “Il sogno di Nervi” del 14, 15 e 16 giugno al via un ricco calendario costituito da 13 appuntamenti, di cui sette dedicati alla danza, per otto serate complessive, e cinque alla musica. Il Festival – realizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, promosso dal Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria, Rai Cultura e Rai Liguria, in collaborazione con il Ministero Italiano della Cultura – celebra il balletto e la musica con una proposta varia, dove trovano spazio compagnie di balletto, danzatori, solisti e gruppi musicali provenienti da tutto il mondo, con spettacoli in esclusiva, in prima e in unica data italiana. Grazie alla collaborazione con Regione Liguria e Trenitalia, nelle serate di spettacolo il treno da Nervi per Genova e Savona delle 23.29 sarà spostato alle 23.49, consentendo una maggiore fruibilità agli spettatori del Festival che dovranno rientrare a Genova o nel ponente.

Venerdì 28 giugno il Nervi Music Ballet Festival 2024 si inaugura con il gala Roberto Bolle and Friends – a Nervi dopo il successo riscosso nell’edizione del 2023 – evento speciale realizzato da Artedanza srl in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice. Lo spettacolo è pensato appositamente da Roberto Bolle per offrire una serata di danza coinvolgente ed emozionante, con brani sempre nuovi ed interpreti nazionali ed internazionali di grande talento. Anche questa volta il programma mescolerà sapientemente il contemporaneo con il classico, il virtuosismo con la grande emozione.

Domenica 30 giugno torna a Nervi la Sergio Bernal Dance Company con SER, uno spettacolo in anteprima italiana, espressione della personalissima visione di Bernal della danza e della tradizione spagnola. Le coreografie di Sergio Bernal, Ricardo Cue, Jose Manuel Benitez, José Manuel Álvarez riuniscono flamenco, balletto classico e danza contemporanea, su una playlist altrettanto varia e vibrante.

Mercoledì 3 luglio, il Festival di Nervi ospita Il nostro amico fragile, un omaggio a Fabrizio De André ideato da Antonella Riboldi Brunamonti con la direzione artistica di Massimo Arduino e la regia di Sergio Iapino. Nel corso della serata, presentata da Alice de André e Paolo Colombo, diversi artisti si avvicenderanno sul palco per celebrare il grande cantautore tra musica, cinema, teatro e danza. Guest stars: Eleonora Abbagnato e Cristiano De André.

Giovedì 4 luglio, il Concerto grosso per i New Trolls, dedicato a Vittorio De Scalzi, vedrà protagonisti Roberto Tiranti, voce e basso, Andrea Maddalone, voce e chitarra, Lorenzo Ottonello, voce e batteria, e Max Vigilante, voce e tastiere, diretti insieme a un gruppo orchestrale di quindici elementi da Angelo Valori. Il Concerto grosso per i New Trolls è un progetto musicale di Vittorio De Scalzi, unione della forma musicale barocca del concerto grosso alle sonorità rock progressive dei New Trolls.

Sabato 6 luglio, l’Azerbaijan State Ballet Theater – istituzione culturale di primo piano nella Repubblica dell’Azerbaigian da oltre un secolo – sarà a Nervi in prima data italiana con il balletto A Legend of Love, realizzato dall’Artista del Popolo dell’Azerbaigian Arif Melikov. Ispirato ad una storia senza tempo di amore e sacrificio del poeta turco Nazim Hikmet, il balletto si è presto affermato nella tradizione azera.

Il Festival ospiterà martedì 9 luglio una data del nuovo tour italiano di Tony Hadley con la Fabulous TH Band, Mad About You. Il tour è l’occasione per presentare The Mood I’m In, il nuovo disco pubblicato ad aprile 2024. In questo viaggio per l’Italia, Tony Hadley eseguirà brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

Venerdì 12 luglio, tornerà a Nervi il Béjart Ballet Lausanne. Il programma, in data unica in Italia, vedrà la compagnia di ballo impegnata in tre coreografie di Gil Roman e Maurice Béjart: Alors on dance… !, di Gil Roman, una celebrazione del balletto classico; Liebe und Tod, composta da due pas de deux di Maurice Béjart dei primi anni 2000; 7 danses greques, realizzata da Maurice Béjart ed ispirata al folklore greco.

Il jazz sarà protagonista del concerto di domenica 14 luglio, Kind of Bill, in unica data in Italia, con il pianista Dado Moroni, il bassista Eddie Gomez e il batterista Joe La Barbera, e con la partecipazione straordinaria di Paolo Fresu. Il concerto è dedicato a uno dei musicisti più influenti della storia del jazz: Bill Evans, e comprende brani originali di Evans, canoni jazz da lui personalmente rielaborati e brani originali di Moroni, Gomez e La Barbera.

In due date uniche in Italia: venerdì 19 e sabato 20 luglio, il Festival di Nervi ospiterà l’Hamburg Ballet John Neumeier con Ein Sommernachtstraum – Sogno di una notte di mezza estate, un balletto ispirato all’omonima commedia shakespeariana realizzato da John Neumeier nel 1977. La presenza dell’Hamburg Ballet al Festival di Nervi 2024 rappresenta un momento molto significativo per il panorama mondiale della danza, si tratta infatti delle ultime due esibizioni della Compagnia sotto la direzione artistica di John Neumeier, stimatissima guida del Balletto dal 1973.

Domenica 21 luglio sarà la volta del Balletto del Teatro alla Scala, in scena al Teatro Carlo Felice alle ore 20. Il Corpo di Ballo della Scala torna a Genova dopo vent’anni dall’ultima trasferta, presentando alcuni tra i titoli di più recente acquisizione, in un programma che abbraccia la sensibilità del Novecento e la creatività contemporanea. In programma le coreografie Reveal di Garreth Smith, Skew-Whiff di Sol León e Paul Lightfoot, un estratto da Il pipistrello di Roland Petit, Cantata di Mauro Bigonzetti, Donizetti pas de deux di Manuel Legris – Direttore del Corpo di ballo – e Blake Works (Excerpts) di William Forsythe.

Giovedì 25 luglio salirà sul palco di Nervi uno dei più grandi cantautori rock e blues della storia della canzone italiana: Edoardo Bennato. Il programma comprende alcuni dei suoi brani più celebri, e una selezione di nuove canzoni tratte dall’ultimo album: Non c’è. Al fianco di Bennato si esibirà la BeBand, formazione storica che lo segue ormai da anni.

Il Festival si chiude domenica 28 luglio con il gala dello Youth America Grand Prix Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow. L’evento, che corona il concorso internazionale di balletto è in esclusiva per l’Italia. Nel corso della serata – preceduta sabato 27 da Future of Dance, grand défilé de ballet interpretato dai partecipanti alle master class – le più talentuose giovani promesse del balletto internazionale condivideranno il palcoscenico con alcuni dei ballerini solisti e dei primi ballerini dei maggiori corpi di ballo di tutto il mondo.

A causa delle inondazioni che hanno colpito il Kazakistan nelle ultime settimane, la Compagnia di danza dell’Astana Ballet Theatre non potrà invece prendere parte al Nervi Music Ballet Festival nella serata prevista per mercoledì 24 luglio 2024, alle ore 21.15, ai Parchi di Nervi.

“Ci rammarichiamo profondamente per l’inconveniente causato e vi ringraziamo per la vostra vicinanza in questo momento così difficile per il nostro Paese – ha detto Alexander Sovostyanov, direttore dell’Astana Ballet Theatre – Le inondazioni hanno causato danni significativi a diverse regioni del Kazakistan. Il nostro governo e le istituzioni culturali stanno facendo ogni sforzo per aiutare le vittime ed eliminare le conseguenze del disastro, tutte le risorse e l’attenzione del Ministero della Cultura sono rivolte alla soluzione dei problemi attuali del Paese. Speriamo sinceramente nel vostro supporto e nella vostra comprensione. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi ringraziamo per la vostra collaborazione”