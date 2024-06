Cardini Critical Wine: a Casarza la tredicesima edizione con 30 stand per bere e 10 per mangiare

Casarza Ligure. Tutto pronto per la tredicesima edizione di Cardini Critical Wine. La manifestazione è in programma nel borgo di Cardini, di Casarza Ligure da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2024.

“Tre giorni di pace, musica e vino”, dicono gli organizzatori.

Saranno trenta gli stand con proposte di vini biologici e birre artigianali, più altri dieci con specialità tipiche gastronomiche. “Il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare i prodotti dei viticoltori, ed il loro lavoro. Quest’anno le adesioni sono davvero altissime, con presenze da ogni parte d’Italia”, spiega Fabio Comes socio fondatore di Cardini Critical Wine.

Per raggiungere la festa sono anche a disposizione tre navette, gratuite, che partono dalle 18 da piazza Martiri della Liberazione a Casarza. Ogni anno parte del ricavato viene devoluto in beneficenza a realtà presenti sul territorio. Complessivamente, dalla prima edizione ad oggi, sono stati donati circa ottantacinquemila euro. Prossimamente verrà comunicato a chi andrà quanto raccolto durante l’edizione di quest’anno. Gli organizzatori hanno sempre sostenuto realtà locali, dalla pubblica assistenza alla scuola, permettendo di acquistare, solo per fare qualche esempio, defibrillatori, un’ambulanza, strumenti musicali per gli alunni.