Allarme morbillo nel carcere di Marassi, la Uilpa: “Dodici casi accertati, forse la punta dell’iceberg”

Genova. Sono dodici i casi di morbillo accertati tra i detenuti del carcere di Marassi, ma “potrebbero estendersi”. A lanciare l’allarme è Fabio Pagani, segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria, secondo cui i casi accertati “potrebbero essere la punta dell’iceberg , atteso che gli stessi ristretti tendono a nasconderli per evitare l’isolamento sanitario e le chiusure dalle attività”.

Pagani prosegue riferendo che, sempre nel carcere di Marassi, un detenuto sarebbe stato isolato per Covid e un altro per scabbia: “Non ci sono più posti per isolare i detenuti, occupati tutti gli spazi disponibili – dice il segretario – Da moltissimo tempo si parla di costruire un carcere a Savona, che darebbe grosso supporto alle carceri liguri in sofferenza che, però, viene sistematicamente rimandato. In compenso l’Italia è già all’opera per realizzarne uno entro un mese in Albania”.

“Siamo molto preoccupati per quanto sta avvenendo a Marassi dove abbiamo chiesto urgentissime misure di prevenzione e profilassi e la dotazione di idonei e sufficienti dispositivi di protezione individuale per i poliziotti penitenziari – dice ancora Pagani. Il provveditore ha bloccato qualsivoglia traduzione di detenuti in ingresso a Marassi e in uscita”.

La preoccupazione aumenta, prosegue Pagani, se si considera che i detenuti a Marassi sono 700 detenuti su una capienza di 450: “Il ministro Nordio e l’esecutivo Meloni, anziché fantasticare sul riutilizzo di vecchie caserme, mettano in campo un programma per la sanificazione e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, laddove possibile, o la riedificazione di nuovi penitenziari in patria. Non vorremmo che il sovranismo si professasse con la salute degli altri”, conclude Pagani.