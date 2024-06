Cani nei supermercati, a Genova scattano i controlli della Asl: ecco cosa dice la normativa

Genova. “Autorizzato l’ingresso ai cani”. “Noi non possiamo entrare”. Spesso la possibilità di accedere alle attività commerciali in compagnia degli amici a quattro zampe sembra collegata al livello di simpatia che il titolare nutre nei confronti degli animali. In realtà non è così e negli scorsi giorni gli ispettori della Asl hanno controllato alcuni esercizi a Genova, trovando situazioni non sempre conformi alle regole e quindi passibili di sanzioni. Non un vero “giro di vite” a dire il vero, ma piuttosto un’operazione di prevenzione e informazione su un argomento spesso controverso e poco conosciuto.

Se per molti essere costretti a legare Fido a un palo della luce è segno di barbarie, non tutti gradiscono la sua compagnia. Tutto è partito infatti da un cittadino che ha scritto sul portale SegnalaCi del Comune per lamentare la presenza di cani a contatto con la merce sfusa in diversi negozi di alimentari e discount in zona Foce. La polizia locale ha informato quindi la struttura di Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl 3, competente in materia, che ha iniziato a battere il territorio.

Ma cosa dice davvero la legge? Secondo un regolamento europeo del 2004 “le materie prime e tutti gli ingredienti immagazzinati” devono essere “opportunamente conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione“. Gli alimenti devono essere protetti dalla contaminazione “in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione”. Inoltre “occorre impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero, qualora l’autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazione)”.

Ne consegue che di per sé non sarebbe vietato l’accesso agli animali, purché esistano misure che escludano la possibilità di imbrattamento, ad esempio con urina o escrementi. Quindi, spiegano i tecnici della prevenzione della Asl, un’attività alimentare in cui si distribuiscano alimenti esposti alla contaminazione di animali domestici rischia la contestazione di un illecito se non ha previsto procedure di autocontrollo. E gli scaffali di un supermercato o un negozio di alimentari rientrano in questa fattispecie.

Le situazioni riscontrate dagli ispettori in diversi quartieri di Genova sono le più disparate. Alcuni espongono semplicemente un cartello in cui vietano l’accesso ai cani, altri consentono l’entrata solo con guinzaglio e museruola, altri ancora dispongono di scaffali rialzati per eliminare il rischio di contaminazione. I più pet friendly hanno predisposto carrelli attrezzati con scompartimenti dedicati per fare la spesa insieme ai propri amici. Altrove vige il “liberi tutti” senza regole, che però è sanzionabile a norma di legge.

In realtà il regolamento sugli animali del Comune di Genova stabilisce che “è vietato detenere e consentire l’introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all’ingrosso dei generi alimentari“, mentre per quanto riguarda i “punti vendita al dettaglio”, bar, ristoranti e alberghi la possibilità di imporre un divieto “è riservata alla libera disponibilità del titolare”. Ciò che risulta obbligatorio per l’accesso alle attività commerciali è invece l’uso del guinzaglio e – per i cani di media e grossa taglia – della museruola. Ma in questo caso gli accertamenti spettano alla polizia locale.