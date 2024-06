Genova. Cresce l’attesa per il Genova Premier Padel P2, in programma da domenica 30 giugno al 7 luglio sui campi immersi nel Parco di Valletta Cambiaso, in Albaro. I grandi nomi del Padel internazionale maschile e femminile si sfideranno allo stadio “Beppe Croce” per l’evento sportivo che fa parte del prestigioso circuito internazionale Premier Padel.

Sarà una settimana speciale per la Capitale Europea dello Sport con il padel protagonista anche ‘fuori’ dai campi di Valletta Cambiaso. A Genova, infatti, attraccherà l’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, prima unità di questo genere della Marina Militare Italiana, su cui verrà allestito un campo da padel.

Dal 1° luglio la nave potrà essere visitata dalla cittadinanza, come nella tradizione della Marina Militare, e gli istruttori della FITP Liguria permetteranno al pubblico di fruire di prove gratuite di padel.

Le visite saranno effettuate, dalle 15.30 alle 18.30, di lunedì 1°, giovedì 4 e venerdì 5 luglio.

Per le visite a bordo è obbligatorio registrarsi inviando una mail all’indirizzo visitgaribaldi@gmail.com indicando la data prescelta e i dati dei partecipanti.