Campi da padel in Albaro, Protezione Civile prescrive piano di emergenza per l’impianto

Genova. Con la chiusura della conferenza dei servizi dello scorso 7 giugno, i cantieri per la costruzione del nuovo impianto sportivo dedicato al padel voluto e progettato dalla AC99, la società di Antonio Cassano sono imminenti ma non si placa la polemica: in un nuovo passaggio in Consiglio comunale, infatti, maggioranza e opposizione si scontrano sui temi di sicurezza, relativa all’aspetto idrogeologico, e sulla opportunità di questa nuova costruzione, che si ergerà sopra il tombinamento del rio Parroco, più volte protagonista in passato di allagamenti e criticità.

Il tema è tornato in Sala Rossa con tre interrogazioni a risposta immediata presentate dai consiglieri Tiziana Notarnicola (Vince Genova), Fabio Ceraudo (M5s) e Alberto Pandolfo (Pd), in merito alle novità sul progetto, presentato in una seconda versione lo scorso aprile, come anticipato da Genova24. Sotto la lente di ingrandimento il recepimento delle richieste dei cittadini della zona e l’opportunità stessa di procedere con questo progetto.

“Il terreno è privato e per questo le possibilità di intervento del Comune sono limitate – ha sottolineato l’assesore Mario Mascia – noi ci siamo mossi per ascoltare le richieste dei residenti e le abbiamo portate ai progettisti che le hanno recepite modificando il progetto, inserendo nuovo verde rispetto alle previsioni iniziali e modificando il layout dell’impianto. Tre punti, per noi essenziali, sono stati rispettati nel nuovo progetto: l’area verde verrà riqualificata e valorizzata con l’innesto di 100 piante di barriera su via Livorno ed un filare di 7 cipressi e 11 lecci su via Pisa”. Affermazioni contestate da Fabio Ceraudo che ha ricordato come l’ente pubblico sia già intervenuto nell’area e che quindi si tratta “di una scelta politica – ha risposto all’assessore – ad oggi nel progetto non ci sono neanche degli oneri di urbanizzazione, cosa che l’amministrazione civica potrebbe pretendere”

Un recente allagamento della zona

Novità anche dal punto di vista idrogeologico, altro aspetto su cui in questi mesi si è incentrata la protesta dei residenti. Secondo quanto dichiarato in aula dall’assessore Mascia, in sede di conferenza dei servizi Protezione Civile ha richiesto ai progettisti, attraverso una prescrizione, la stesura di un piano di emergenza ai fini del rischio idraulico, che sarà oggetto di una verifica e valutazione, mentre la direzione Opere Idrauliche del Comune di Genova ha chiesto un aggiornamento puntuale della mappatura della zona e un piano di manutenzione delle opere. Oltre a ciò l’ufficio geologico di Tursi ha previsto per tutta la durata del cantiere una fideiussione da oltre 617 mila euro per il mantenimento della sicurezza. Una risposta che però non ha soddisfatto Pandolfo che ha chiosato invitando l’assessore a raccogliere i corbezzoli (piante previste dal piano del verde del progetto) “sperando di non doverlo fare con i piedi a bagno. Continueremo a monitorare la situazione”.

Entrambi i due aspetti, verde e sicurezza idrogeologica, sono stato al centro della contestazione dei residenti: “Il saldo del verde resta negativo – avevano spiegato a Genova24 dopo la pubblicazione del nuovo progetto – e aver inserito delle palme tra i tre campi e le cento piante che formeranno la siepe di confine non cambiano l’assetto di una vera e propria cementificazione. Inoltre abbiamo forti dubbi sulla reale tenuta del sistema idrico, visto che già oggi la vasca di laminazione risulta essere insufficiente, obbligando a periodici interventi di svuotamento. Su questi aspetti abbiamo dato le carte al nostro team tecnico per poter preparare nuove vie legali per fermare questo progetto che per noi rimane inaccettabile“.

Ad oggi i ricorso pendenti sono due: il primo sulla delibera che toglie i vincoli alla costruzione di manufatti all’interno delle aree verdi strutturate, mentre il secondo è basato sul progetto, legato all’impatto ambientale, all’impatto acustico e al rischio idrogeologico.