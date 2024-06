Caldo, allerta gialla per Genova nella giornata di sabato 29 giugno

Genova. Caldo in arrivo e allerta gialla – di livello 1 su 3 – per Genova per la giornata di sabato 29 giugno. L’ondata di calore interesserà gran parte del Paese. Oltre a mettere in avviso i cittadini, affinché adottino comportamenti di prevenzione, si tratta di un livello di pre allerta per quanto riguarda i servizi sanitari e sociali.

Secondo il bollettino del ministero della Salute domani, sabato 29 giugno, quello in arrivo sarà un fine settimana, finalmente, davvero estivo anche se non mancheranno temporali, soprattutto tra sabato e domenica.

A Genova le temperature massime potranno superare i 30 gradi. Il precedente di un bollino giallo risale oltre una settimana fa: il 20 giugno scorso Genova era stata interessata da una giornata moderatamente calda e umida durante la quale, tuttavia, non si erano registrati disagi.

In attesa del caldo allerta gialla a Genova, la Regione Liguria ha varato il piano caldo per l’estate 2024 con l’obiettivo di far fronte al potenziale pericolo che rischiano di correre alcune fasce di popolazione. Il piano caldo, che sarà attivato in caso di bollino arancione o rosso, coinvolge soprattutto i soggetti interessati alla tutela sociosanitaria e prevede azioni mirate per prevenire e ridurre i potenziali rischi derivanti da ondate di calore. in Liguria sono circa 5.500 le persone suscettibili alle ondate di calore con rischio alto.

I principali comportamenti da adottare per prevenire gli effetti delle ondate di calore sono: idratarsi costantemente durante l’arco della giornata, seguire una alimentazione leggera, evitare alcolici, bevande gassate e ghiacciate, evitare esposizione al sole specie nelle ore più calde, vestire leggero non usando tessuti sintetici, verificare con il proprio medico eventuale modifiche delle terapie, anche in relazione alla pressione sanguigna.