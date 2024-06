Calciomercato: tanti giocatori passati da Empoli accostati alla Sampdoria

Genova. Facile esercizio, quello dei ‘media’, l’accostare alla Sampdoria i giocatori dell’Empoli (o che hanno giocato coi toscani), al punto da citare come una priorità il loro terzo portiere, Samuele Perisan (addirittura da contendersi con la Juve Stabia) e da ipotizzare come sostituto di Daniele Ghilardi (tornato al Verona) il giovane Gabriele Guarino, che ha in effetti giocato spalla a spalla con lui nella finale del Mondiale Under 20 contro l’Uruguay di Facundo Gonzalez, ma che contrariamente a Ghilardi (inamovibile per Pirlo) ha poi avuto una stagione quasi sempre in panchina, fra Empoli e Modena.

Tra i primi nomi ad uscire ci sono stati quelli dello sloveno Leo Štulac (anche se ormai il suo cartellino è del Palermo) e dello scozzese Liam Henderson (era anche lui in rosanero, ma in qualità di prestito degli azzurri), poi sono usciti fuori le candidature blucerchiate per Szymon Żurkowski (che pur avendo dato il meglio di sé ad Empoli, è dello Spezia) e per M’Baye Niang (ex Milan, Genoa e Torino), che con il suo goal alla Roma, nei minuti di recupero dell’ultima di campionato, ha consentito all’Empoli di ottenere la salvezza nella massima serie, ai danni del Frosinone, ma ciò nonostante i suoi 6 i gol in 14 partite non gli sono valsi il rinnovo automatico del contratto.

Non è stato ancora fatto invece il nome di un interessante attaccante della Primavera toscana, Herculano Bucancil Nabian (un 2004, in rete a Bogliasco contro il Doria l’11 maggio scorso), né quello del trequartista mancino Lorenzo Ignacchiti (un altro 2004, reduce da prestito in Serie C al Pontedera), che probabilmente troverebbero l’Empoli diponibile ad un prestito in Serie B .

Non è del tutto tramontata la possibilità di vedere a Bogliasco Gaston Pereiro, a meno che Davide Nicola (ormai neo tecnico del Cagliari) non riconsideri l’idea, alla luce del buon finale di torneo che l’uruguaiano ha fatto a Terni, come non poteva non tornare a galla l’abbinamento alla Samp di Gianluca Frabotta (a suo tempo lanciato da Pirlo nella Juventus a discapito di Alex Sandro).

Nomi interessanti, in quanto di grande prospettiva, sono invece Fabrizio Caligara (impensabile che scenda in Serie C con l’Ascoli) e Alessandro Bianco (un buon campionato alla Ternana, in prestito dalla Fiorentina), ma siccome a tutti i tifosi, ma ai doriani in particolare, piace veder arrivare in alto i ragazzi del proprio vivaio, stamattina un vecchio tifoso blucerchiato ci esternava grande piacere per la voce appena uscita di un interessamento della Sampdoria per Giacomo Calò, perno allora giovanissimo del centrocampo (con Andrea Tessiore, ora al Cittadella) della Primavera blucerchiata del 2015/16 , che con le maglie di Benevento e Cosenza ha dimostrato di essere un regista con un’ottima visione di gioco ed una particolare abilità nei calci piazzati, per il taglio che sa dare alla sfera.

Restando alle ‘info’ sulla Primavera, i media si sbizzarriscono anche sui candidati alla panchina, citando in ultimo anche il nome del tecnico delle giovanili del Palermo, Stefano Di Benedetto mentre noi avalliamo il pensiero del canuto tifoso di cui parlavamo prima, che ci ha salutati con la domanda “Che si aspetta a chiamare Felice Tufano?”