Castelletto ‘assediata’ dai bus turistici, il Comune punta su percorsi alternativi: “Le agenzie turistiche consiglino di usare l’ascensore”

Genova. Il copione si ripete ormai da anni, principalmente nel fine settimana: pullman turistici che arrivano in piazza Villa, a Castelletto, e sostano nei pressi della fermata dell’autobus per far scendere i turisti diretti a Spianata per godere di una panoramica vista sui tetti della città, sul porto e sul mare.

I residenti del quartiere ormai sono abituati, ma non per questo si rassegnano: nei giorni scorsi sul gruppo social di quartiere un ‘castellettino’ ha condiviso la foto di un pullman parcheggiato appunto vicino alla fermata dei bus, sottolineando come “i pullman turistici occupano le fermate Amt in entrambi i sensi di marcia, i passeggeri sono costretti a scendere fuori dagli spazi riservati con gravi rischi per la loro e altrui incolumità. E vigili neanche uno”. E del tema si è discusso anche in consiglio comunale, con l‘assessore alla Mobilità Integrata e Trasporti Matteo Campora che ha risposto al consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione, che ha chiesto se il Comune abbia frecce al suo arco per risolvere la situazione.

La risposta, di fatto, è no. Quantomeno a livello pratico: i ‘bestioni’ che trasportano turisti nel capoluogo ligure non hanno molti spazi alternativi in cui sostare, e l’ideale, ha detto l’assessore Campora, sarebbe incentivarli a raggiungere Spianata Castelletto usando l’ascensore Liberty, che è tra l’altro un fiore all’occhiello della città. Intervenire in modo alternativo costerebbe preziosi parcheggi in un quartiere in cui già scarseggiano.

“Soluzioni a breve dal punto di vista fisico non ci sono, anche perché per ricavare spazi di queste dimensioni andrebbero eliminati 10/20 parcheggi per i cittadini – ha detto Campora – Occorre fare molta attenzione. Faremo sopralluogo con il Municipio per individuare possibili soluzioni, ferma restando l’oggettiva difficoltà di trovare aree dove far posteggiare per qualche minuto i pullman turistici. Eliminare i parcheggi per i cittadini sarebbe un errore, essendocene già pochi nella zona di Circonvallazione a Monte che, insieme ad altre aree della città come ad esempio Boccadasse, è raggiunta da molti pullman”.

Campora ha fatto presente che “il tema andrebbe affrontato con le agenzie turistiche, chiedendo loro di far cambiare i percorsi. Il modo ideale per arrivare a Castelletto è prendere l’ascensore. Per questo motivo, anche l’assessore comunale al Turismo Alessandra Bianchi è invitata a partecipare al sopralluogo da cui sarebbe bello che emergesse la prospettiva di tracciare un modello di percorso da seguire per raggiungere Castelletto dal centro, passando per piazza Fontane Marose e via Garibaldi, per poi prendere l’ascensore. Questa, secondo me, sarà la soluzione definitiva – ha concluso Campora – ma ribadisco la mia disponibilità a partecipare a un sopralluogo con tutte le parti in causa per verificare la possibilità di trovare nuove aree di sosta, a patto però di non danneggiare i residenti”.