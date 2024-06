Buridda, l’ex segretario Pd Terrile: “Sgombero fu un’illusione, Genova dovrebbe chiedere scusa”

Genova. “Genova dovrebbe chiedere scusa alle ragazze e ai ragazzi del Buridda. Quello che vi raccontammo nel 2014 erano solo scuse, o pie illusioni che richiedevano fatti che sono mancati. I dieci anni inutilmente trascorsi dimostrano che c’erano tempi e modi per evitare lo sgombero. Bastava volerlo“.

Con queste parole, affidate ad un post su Facebook, l’ex segretario genovese del Partito Democratico Alessandro Terrile – che fu consigliere comunale e capogruppo dem durante il primo mandato di Bucci – ha commentato la notizia del termine di ottobre per lo sgombero del Laboratorio sociale occupato autogestito Buridda, tornando a ricordare i fatti del 2014, quando, la mattina del 4 giugno, la polizia entrò nell’edificio di via Bertani, allora occupato dai ragazzi e dalle ragazze del Buridda, per mandarli via.

“Una mattina di poco più di dieci anni fa, il 4 giugno del 2014, veniva sgomberato il Centro sociale Buridda, dopo 11 anni di occupazione dell’edificio di Via Bertani. Allora Genova era governata dal centrosinistra, in quei giorni da segretario genovese del PD avevo definito lo sgombero una sconfitta per la città e della politica, che non aveva trovato un punto di equilibrio tra l’esigenza di preservare la continuità di un luogo di aggregazione giovanile, il rispetto di un provvedimento della magistratura, e il legittimo interesse del Comune a rientrare in possesso dell’immobile di Via Bertani da tempo posto in vendita. Nel merito, però, avevo difeso le ragioni del Comune. L’edificio aveva evidenti problemi di sicurezza incompatibili con la permanenza di un luogo di socialità pubblica, e faceva parte di un pacchetto di alienazioni immobiliari finalizzate a ridurre l’indebitamento del Comune. La vendita avvenne solo tre anni più tardi”.

Terrile poi ripercorre quanto successo negli anni successivi, vale a dire praticamente niente. “Nell’ottobre 2017, il Comune guidato dal centrodestra alienò l’edificio al Fondo Università di Invimit, ricavando 3,5 milioni di euro, dei quali 2,5 in quote del fondo – scrive – Il fondo partecipato anche dal Comune di Genova avrebbe dovuto trasformare l’immobile in un complesso di residenze universitarie. Da allora non si è più saputo nulla. In tutti questi anni i lavori non sono mai iniziati e l’edificio è rimasto abbandonato, un buco nero in mezzo alla città. A dieci anni dallo sgombero di Via Bertani, l’incapacità dimostrata dalle Istituzioni di riutilizzare quel bene pubblico impone una rilettura della vicenda“.

E poi il mea culpa, collettivo, a cui segue l’appello per riconsiderare la situazione di oggi: “Genova dovrebbe chiedere scusa alle ragazze e ai ragazzi del Buridda. E’ di questi giorni la notizia che entro ottobre dovrà essere eseguito lo sgombero dell’ex facoltà di Magistero, dove il Buridda ha trovato casa dopo Via Bertani. Lo sgombero, anche qui, è determinato dalla necessità di riconvertire l’edificio a residenze per studenti. Ecco, io non ci credo più. La politica e le istituzioni si assumano la propria responsabilità. Se non sono capaci di mantenere quello che promettono, almeno facciano uno sgombero alla volta. Realizzino le residenze universitarie in Via Bertani, come avevano promesso dieci anni fa. E nel frattempo, lascino il Buridda dove sta“.