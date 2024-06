Bucci dall’ospedale ringrazia i genovesi: “I vostri messaggi sono stati fonte di forza e orgoglio”

Genova. “Voglio ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato in questi giorni. I vostri messaggi sono stati per me una fonte di grande forza e orgoglio. In un momento delicato come questo, ho potuto sentire ancora di più quanto sia forte il legame che mi unisce a questa città e alla sua gente”.

Con queste parole, affidate ad un post sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Genova Marco Bucci, ringrazia i genovesi per la dimostrazione di affetto dimostrata a seguito della notizia del suo ricovero per una operazione programmata eseguita presso l’ospedale Galliera.

“Un grazie di cuore per la grande professionalità e dedizione al professor Franco Gorlero e a tutta la struttura di Ginecologia e Ostetricia – prosegue il post – al dottor Marco Filauro e al dipartimento di Chirurgia addominale, al dottor Lucio Molini e alla struttura di radiodiagnostica, alla dottoressa Patrizia Morbini e alla struttura di Anatomia e istologia patologica, al dottor Marco Latuada e alla struttura di Anestesia e rianimazione, al dottor Giuseppe Signorini e a tutta la struttura di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, al dottore Paolo Cremonesi e al dipartimento Emergenza e urgenza, al direttore sanitario Francesco Canale e alla dottoressa Alessandra Battistella”.

Secondo quanto emerso, l’operazione è andata bene e non ci sarebbero state complicazioni, e il sindaco entro domenica dovrebbe essere dimesso, al termine de 5 giorni di ricovero previsti e già in precedenza annunciati. “Essere Sindaco di Genova è un privilegio immenso e il vostro affetto rappresenta per me la spinta necessaria per tornare a lavorare con ancora maggiore forza e impegno. Ci vediamo presto”