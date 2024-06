Bucci al seggio: “Questo voto è un check”. E annuncia: “A fine giugno gara per il secondo lotto della diga”

Genova. Dall’ospedale al seggio, senza nemmeno passare da casa. Il sindaco di Genova Marco Bucci, appena dimesso dal Galliera dopo l’intervento eseguito cinque giorni fa, si è presentato alle 15.15 alla scuola Embriaco di via Fieschi insieme alla moglie Laura Sansebastiano per votare alle elezioni europee. Perché “un sindaco non può non andare a votare, sarebbe sciocco”.

Camicia blu e foulard per nascondere le cicatrici, la voce è ancora un po’ affaticata, ma lo spirito è quello di sempre. “Domani mattina farò la prima visita di controllo, mercoledì inizio la fisioterapia alla guancia e alla spalla – racconta. Per ora va tutto bene, vedremo le terapie. Da domani si ricomincia a lavorare, mi hanno detto solo mezza giornata“. Ma ubbidirà? “Devo ubbidire – sottolinea – altrimenti poi è peggio, me l’hanno proprio descritta dura. Martedì probabilmente sarò in consiglio comunale. Mi hanno detto di non arrabbiarmi, cosa che sarà difficile – sorride -. Non riuscirò a urlare”.

Nonostante queste elezioni non coinvolgano né il Comune di Genova né la Regione Liguria, Bucci attribuisce comunque importanza al risultato: “Questo voto darà il segno di quella che è l’opinione dei cittadini. Sarà importante farà un check e ricalibrare gli obiettivi in funzione del check”.

Dunque sarà anche una misura del giudizio sul suo operato? “Lo è sempre, anche se fosse staccato da qualunque altra cosa io ci sono in mezzo – risponde -. Io non ho una lista collegata, però in linea di massima, se si vede che ci sono cose che non vanno, bisogne agire per rimetterle a posto”. Il grande interrogativo è se l’inchiesta che ha coinvolto Giovanni Toti (stamattina scortato al seggio di Ameglia dalla guardia di finanza) influirà o meno sul voto, almeno in Liguria. “Penso poco, però vedremo”, taglia corto il sindaco.

Il primo cittadino ha già in testa le priorità per le prossime settimane. “La prima cosa da approvare è la fase B della diga, dobbiamo completare la procedura di valutazione di impatto ambientale e a fine giugno fare la gara, una gara europea con tutti i crismi“. Martedì in consiglio comunale si discuterà anche del progetto alternativo proposto dall’ingegnere Piero Silva.

“Dopodiché – continua il sindaco – deve partire la gara per lo Skymetro e dobbiamo fare un check sulle estensioni della metropolitana. A Terralba dobbiamo ancora comprare un pezzo delle aree di Trenitalia. La funivia è già partita ma mancano ancora alcuni dettagli per farla partire completamente. E ovviamente c’è il tunnel, ma il tunnel sta andando avanti. Anche la diga va avanti, anche se il mare mosso non aiuta”.

Dopo la chiacchierata coi giornalisti – interrotta da una foto col primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale Galliera, Marco Lattuada, incontrato casualmente nell’atrio – Bucci ha raggiunto la sezione 365 e ha espresso il suo voto, commentando che dopo tanto tempo “è la prima volta che c’è una sola scheda”. Quindi subito a casa a riposarsi, come prescritto dai medici, in attesa della cena di stasera che lo vedrà riunito a tutta la famiglia.