Bonus badanti e babysitter in Liguria, in un giorno 233 domande online: ecco come fare

Genova. Sono già 233 le domande presentate nelle prime 24 ore attraverso il portale di Filse per richiedere l’erogazione dei bonus badanti e babysitter da parte di Regione Liguria: sul portale di Filse Bandi online (accesso mediante Spid o Cie) sono 174 le richieste avanzate per il bonus badanti per 1.044.000 euro, 59 le richieste pervenute per il bonus baby sitter per 247.800 euro. Possono essere rimborsate le spese, correttamente rendicontate, per badanti e/o babysitter sostenute dal 1° gennaio 2024, quindi con effetto retroattivo.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Giampedrone – per questo inizio particolarmente positivo che dimostra l’utilità e l’apprezzamento di questa misura, finanziata con 7 milioni di euro complessivi. In questo modo sosteniamo le famiglie liguri con bambini o con persone non autosufficienti a casa (non inseriti in strutture residenziali) nelle spese connesse all’assunzione di figure professionali specializzate così da garantire ai genitori, in particolare alle mamme, di poter mantenere o cercare un lavoro o intraprendere un percorso di formazione. Non solo: questi bonus permettono ad un numero crescente di persone non autosufficienti di ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno rimanendo in casa propria, senza la necessità del ricovero in una struttura”.

Bonus badanti e bonus babysitter in Liguria, come fare domanda

Si può presentare la domanda dal lunedì al venerdì (esclusi sabato, domenica e altri giorni festivi) dalle ore 8.30 alle ore 17.30 fino al 2 settembre 2024 o comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il valore del bonus è pari a 350 euro mensili per l’assunzione di una babysitter; il bonus badanti è pari a 600 euro mensili per coloro che non percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza e a 250 euro mensili per coloro che già percepiscono il Fondo Regionale per la non autosufficienza.

Tutte le informazioni sui requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda a questo link.