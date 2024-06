Commercio e artigianato, bonus fino a 12mila euro per ogni lavoratore assunto in Liguria

Genova. Bonus fino a 12mila euro per ogni lavoratore assunto nelle piccole e medie imprese del commercio e dell’artigianato della Liguria, con una particolare attenzione all’entroterra e l’obiettivo di ottenere il maggior numero possibile di contratti a tempo indeterminato. È quanto prevede il Patto del lavoro nel commercio e nell’artigianato – il primo in Italia dopo l’esperienza analoga del Patto per il turismo giunto alla settima edizione – sottoscritto oggi in Regione da assessori della giunta, associazioni di categoria e rappresentanti delle sigle settoriali di Cgil, Cisl e Uil.

A disposizione ci sono 5 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo. “I tre pilastri sono stabilizzazione del lavoro, entroterra e piccole aziende dell’artigianato e del commercio con una tradizione storica. Andremo poi a modificare il patto in base ai risultati sul campo – spiega l’assessore al Lavoro Augusto Sartori -. Metteremo eventualmente in campo ulteriori risorse e valuteremo passo passo. Saranno interessati diverse migliaia di lavoratori, a noi premono soprattutto i contratti a tempo indeterminato che sono l’obiettivo finale”.

“Ci aspettiamo una risposta che sia almeno il doppio – conferma l’assessore ai Programmi comunitari Marco Scajola -. Siamo partiti da buoni liguri con prudenza ma siamo pronti a integrare. Le persone e le aziende destinatarie delle misure comprese nel patto siglato oggi potranno, oltre ad avere un proprio inconfutabile beneficio, dare un contributo significativo al benessere collettivo e alla crescita sostenibile del nostro territorio”.

Bonus assunzioni commercio e artigianato in Liguria: requisiti, a chi sono rivolti

Il patto prevede due diverse misure incentivanti per le imprese del commercio e dell’artigianato, una per l’entroterra (tipologia A) e una anche per i comuni costieri (tipologia B) in presenza di determinati requisiti. I bonus saranno erogati per la stabilizzazione e il prolungamento dei contratti di lavoro del personale dipendente, al fine di creare maggiore occupazione e più duratura.

Potranno presentare domanda di bonus assunzionale tutte quelle aziende costituite in forma di micro e piccola impresa o in forma cooperativa o reti di impresa per assunzioni a decorrere dal 1° giugno 2024. Il requisito per tutti è assumere applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro e l’importo del bonus varia a seconda della durata del contratto (il massimo è riservato alle assunzioni a tempo indeterminato).

Sono 4 le linee di beneficio:

• Essere un’impresa in un comune non costiero al di sotto dei 1.000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata pari o superiore ai 4 mesi e, se part time , che preveda un impegno orario di almeno 24 ore settimanali. In questo caso bonus possono oscillare da 2.500 euro fino a 12.000 euro in base al tipo di assunzione.

• Essere un’impresa in comuni non costieri con popolazione compresa tra i 1.000 e i 2.000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata superiore ai 6 mesi o part time che preveda un impegno orario di almeno 24 ore. In questo caso il bonus può variare da 5.000 a 12.000 euro.

• Essere un’impresa che ha sede in comuni non costieri con più di 2.000 abitanti e stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata pari o superiore agli 8 mesi e, se part time, che preveda un impegno orario di almeno 24 ore settimanali. In questo caso il bonus può variare da 8.000 a 12.000 euro.

• Previsti incentivi anche alle aggregazioni di imprese e alla valorizzazione del commercio di qualità, cioè per tutte quelle imprese – anche a Genova e nei comuni costieri – che risultano in possesso di uno dei seguenti marchi: “Artigiani di Liguria”, “Botteghe Storiche”, “Bottega Ligure”, oppure che facciano parte di un consorzio (tipo Civ), reti soggetto o altra forma di aggregazione strutturata e che assumano un lavoratore a tempo indeterminato o determinato pari ad almeno 8 mesi. In questo caso il bonus potrà variare da 4.000 a 8.000 euro.

Sono previste anche ulteriori premialità fino al 50%: l’importo del bonus sarà aumentato del 10% per i lavoratori beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro, 15% se il lavoratori ha un patto di servizio attivo nell’ambito del programma Gol, 35% in caso di lavoratori disabili, 50% se l’impresa ha stipulato dal 1° gennaio 2024 accordi aziendali sottoscritti dai sindacati più rappresentativi o accordi sindacali di primo o secondo livello.

Destinatari del bonus sono le persone che al momento dell’assunzione non abbiano altri rapporti di lavoro in essere, con l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.

Bonus assunzioni commercio e artigianato in Liguria: come accedere ai contributi

Per l’erogazione dei bonus sarà pubblicato un apposito bando a settembre. Sarà applicata una scala di priorità per privilegiare le assunzioni nell’entroterra e quelle a tempo indeterminato. Saranno stilate due graduatorie distinte (tipologia A e tipologia B) secondo questi criteri di priorità con aggiornamento ogni 15 giorni. Alla tipologia A (entroterra) è dedicata un’apposita riserva.

“L’artigianato e il commercio sono due gambe indispensabili dell’economia regionale: non solo perché settori che affondano le loro radici nella nostra storia, ma perché tutt’oggi rappresentano più dell’80% delle nostre imprese. È importante perciò sostenerli sia con strumenti dedicati all’accesso al credito agevolato, come ‘Garanzia Artigianato’ e ‘Cassa Commercio’, ma anche con incentivi all’occupazione – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Alessio Piana – Il Patto del lavoro nell’artigianato e nel commercio nasce proprio per dare un ulteriore impulso positivo a questi due ambiti, valorizzando in particolare i Civ, le attività dell’entroterra e di qualità. Ringrazio, oltre i miei colleghi di giunta, associazioni datoriali e sindacali per aver condiviso con noi questo importante percorso”.

“Concretizziamo con soddisfazione un impegno preso qualche mese fa con le associazioni di categoria – sottolinea il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Dopo il patto per il lavoro nel turismo, il primo firmato in Italia e di cui siamo stati i precursori a livello nazionale, oggi firmiamo un altro accordo sul commercio e sull’artigianato un patto che attraverso la garanzia al credito, le risorse a fondo perduto e sostegno alle assunzioni per sostenere il settore delle piccole botteghe e dei piccoli proprietari darà un sostegno importante a questi settori. Categorie che sono il cuore pulsante delle nostre città ma soprattutto del nostro entroterra e che vanno aiutate in ogni modo”.

Per le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Liguria “si tratta di una intesa sperimentale, mossa dall’esperienza per lavoro nel turismo, che decorre dal mese di giugno, raggiunta dopo un lungo ed articolato confronto, che si propone di sostenere la buona e stabile occupazione nei comparti del commercio e dell’artigianato. In virtù dell’accordo saranno beneficiari delle risorse messe a disposizione dell’ente le aziende che applicano i contratti nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e quelle che assumono a tempo indeterminato o che allungano la durata dei contratti a tempo determinato in essere”.