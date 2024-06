Bolzaneto, ragazzo accoltellato al torace in piazza Rissotto: è in condizioni gravissime

Genova. Un ragazzo di 24 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato accoltellato ieri sera in piazza Rissotto, nel centro di Bolzaneto.

È successo in strada intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Genova, la Croce Azzurra di Fegino e le volanti della polizia.

Il giovane, di nazionalità egiziana, è era stato colpito al torace. È stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale San Martino. È ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Quando è stato soccorso aveva ancora il coltello conficcato nel petto.

Ad aggredirlo sarebbe stato un gruppo di quattro giovanissimi. La zona dell’aggressione non è coperta da telecamere. Sono i stati i militi dell’ambulanza a vedere i quattro aggressori che sono poi fuggiti. I poliziotti delle volanti poco lontano hanno individuato due degli aggressori. Si tratta di due ragazzi di 18 e 17 anni.

Entrambi sono egiziani, come la vittima. Il più giovane è ospitato in una comunità per minori non accompagnati. L’altro è arrivato da fuori Genova.

In attesa di maggiori elementi che possano ricondurre agli autori dell’aggressione, come per esempio le impronte sul coltello, il pm di turno ha disposto per loro solo la denuncia a piede libero.

Le indagini per risalire alle ragioni e alla dinamica dell’aggressione e individuare gli altri componenti del gruppo sono ora affidate agli investigatori della squadra mobile.