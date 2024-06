Genova. Una manifestazione con diversi presidi ai varchi per arrivare al blocco del porto di Genova, dove da tempo transitano e scalano le navi che riforniscono l’esercito israeliano di armi e attrezzature utilizzate poi contro la popolazione palestinese a Gaza. Questa è la chiamata arrivata in questi giorni dal mondo della sinistra extraparlamentare genovese che in questi mesi più volte ha riempito le strade della nostra città con manifestazioni contro la guerra in Medio Oriente.

Una chiamata cittadina – tra le tante sigle compaiono i portuali del Calp, gli studenti di Osa, Cambiare Rotta, i sindacati di base Usb, i giovani palestinesi e diversi altri movimenti genovesi – che in queste ore ha trovato adesioni anche a livello nazionale con manifestanti che potrebbero arrivare anche da altre città del paese per dare manforte ad una battaglia che a Genova, con il blocco del porto, tocca nel suo vivo direttamente la logistica bellica.

“Saremo ai varchi portuali dalle 6 del mattino – ci spiegano i portuali del Calp che da anni i battono contro la movimentazioni bellica nel porto di Genova – con l’intenzione di portare un blocco del porto di Genova nei suoi principali, porto il nostro da dove passano massicciamente le armi che contribuiscono al massacro del popolo palestinese. Una giornata che segue la mobilitazione cittadina portata avanti in questi mesi in supporto al popolo palestinese. Bloccando il porto di Genova, simbolicamente blocchiamo la guerra nella sua configurazione logistica”.

“Da nove mesi stiamo assistendo al genocidio del popolo palestinese per mano di Israele e del colonialismo occidentale. Dai nostri porti partono le armi usate per bombardare i palestinesi a Gaza. Il nostro paese non è solo complice ma è direttamente responsabile del massacro che si sta compiendo – scrivono in un comunicato gli attivisti del collettivo Giovani Palestinesi – L’Italia continua a vendere a Israele armi italiane e a garantire l’utilizzo delle proprie infrastrutture per il trasporto delle armi. Per questo è fondamentale colpire il simbolo della complicità italiana nel genocidio, presente a Genova: il porto, una delle basi logistiche più importanti e influenti da cui da cui si gestiscono, riforniscono e partono gli armamenti. Nel porto di Genova infatti operano compagnie come: Zim, armatore ufficiale d’Israele che garantisce la logistica di guerra tra l’entità sionista, gli Stati Uniti e l’Italia; Eni, Leonardo, Maersk e Bahri”.

L’appuntamento per il presidio è martedì 25 giugno dalle 6 del mattino presso i varchi portuali di San Benigno e presso Varco Etiopia di Lungomare Canepa.