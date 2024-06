Bimbo di due anni morso da un cane senza guinzaglio al Cep: portato al Gaslini

Genova. Un bambino di due anni è stato portato all’ospedale Gaslini martedì sera dopo essere stato morso da un cane a passeggio senza guinzaglio.

È successo intorno alle 18 in via Due Dicembre 1944, al Cep di Pra’, e la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto. Il piccolo era con una donna che è rimasta a sua volta ferita, lievemente, nel tentativo di soccorrerlo. Il bambino è stato portato all’ospedale Gaslini in codice giallo, quello di media gravità, mentre la donna è stata accompagnata in codice verde al Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile e in ausilio una pattuglia della polizia locale che ha consentito di identificare, grazie al microchip, il proprietario dell’animale.

In attesa degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, sull’episodio sono intervenute l’assessora comunale Francesca Corso, che ha la delega al Benessere degli Animali, e la consigliera regionale della Lega Sonia Viale: “Poteva trasformarsi in tragedia l’aggressione avvenuta ieri sera al Cep di Prà, dove un bimbo di soli 2 anni è stato assalito per strada da un cane senza guinzaglio. Il regolamento del Comune di Genova impone l’utilizzo del guinzaglio per portare a spasso i cani”, ha fatto notare Corso, ricordando che “stiamo attivando una campagna per le adozioni consapevoli, spesso, infatti, dietro l’abbandono di un animale si nasconde la difficoltà a gestirlo, soprattutto se si tratta di cani difficili. Se avremo risorse sufficienti siamo disponibili a valutare anche l’attivazione di un patentino per la gestione dell’animale”.

Viale ha invece citato la recente approvazione in consiglio regionale dell’ordine del girono che impegna la giunta a introdurre per legge l’obbligo di patentino per cani considerati difficili: “Lo scopo è poter condurre in sicurezza i cani appartenenti a razze potenzialmente problematiche, che potrebbero rendersi protagonisti di aggressioni, come è avvenuto molte volte negli ultimi tempi anche nella nostra regione. Sono già diversi i comuni in Italia che si sono dotati di un patentino per i proprietari di razze speciali al fine di scongiurare accadimenti che potrebbero avere anche esiti drammatici”.