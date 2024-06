Genova. Anche le biglietterie di Amt cambiano orario per la stagione estiva. Da lunedì primo luglio a venerdì 23 agosto saranno operative con diverse modalità a seconda della sede.

Orario estive biglietterie Amt

Le biglietterie Amt saranno aperte con i seguenti orari:

Infopoint Palazzo Ducale

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.00

Biglietterie di via Avio, via Bobbio e stazione metro Brignole

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.45

Biglietteria a Manin della ferrovia Genova Casella

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.45.

Al sabato e nei festivi, per la sola tratta ferroviaria, biglietteria online con prenotazione su: https://www.amt.genova.it/amt/acquista-fgc/

Biglietteria di Chiavari

Lunedì dalle ore 8.15 alle ore 15.30 e dal martedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00

Biglietteria di Rapallo

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.45 e dalle ore 13.30 alle ore 18.45

Venerdì 16 agosto sarà regolarmente attivo l’Infopoint di Palazzo Ducale, mentre non saranno operative le biglietterie di via Avio, via Bobbio e stazione metro Brignole.

Lo sportello Esattoria sarà disponibile ogni lunedì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 12.45 su appuntamento prenotando al numero 010-5582020 oppure attraverso l’applicazione Filavia https://www.amt.genova.it/amt/filavia/.

Il call center del servizio clienti 848 000 030 sarà operativo con le modalità dettagliate di seguito:

• Da lunedì 5 agosto a mercoledì 14 agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.45

• Venerdì 16 agosto il Call Center non sarà operativo

• Da lunedì 19 agosto riprenderà il consueto orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16.30.

L’app Amt permette anche di acquistare alcuni titoli di viaggio dell’area Metropolitana (ordinari, integrati Trenitalia, biglietto Portofino-Santa Margherita Ligure e giornaliero MetDaily) e per la Ferrovia Genova-Casella tramite GooglePay (per il sistema Android), ApplePay (per il sistema iOS) e carta di credito.