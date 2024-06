Barca a vela rischia di schiantarsi sugli scogli, trainata in porto dai vigili del fuoco

Genova. Intervento in mare stamattina per i vigili del fuoco di Genova che hanno soccorso un’imbarcazione in difficoltà tra Nervi e Recco, evitando che si schiantasse sugli scogli.

A causa di un groppo di vento, cioè un improvviso e importante aumento della velocità media del vento, alcune cime sono finite nelle eliche e hanno bloccato il timone.

La barca, senza più disponibilità di governo, ha così iniziato a scarrocciare verso gli scogli.

Allertato il 112, i vigili del fuoco hanno prontamente inviato la motobarca di Calata Gadda che, raggiunta l’imbarcazione, l’ha presa al traino e ricondotta in porto in sicurezza.