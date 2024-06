Ballottaggio, a Rapallo la sfida diventa “bipolare”: il Pd appoggia Capurro contro Ricci

Rapallo. La notizia era nell’aria già nelle prime ore all’indomani del primo turno ma è stata ufficializzata giusto in tempo per rispettare le scadenze dettate dalla campagna elettorale per le comunali 2024.

Il Pd ha deciso di appoggiare il candidato civico Armando Ezio Capurro in vista del ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Capurro punta così a recuperare i circa 20 punti che lo tengono lontani da Elisabetta Ricci (45,2% al primo turno), candidata del centrodestra e sostenuta anche dall’ex primo cittadino Carlo Bagnasco nonché da Fratelli d’Italia.

Oltre al Pd sosterrà Armando Ezio Capurro – già sindaco di Rapallo tra il 2004 e il 2006 e consigliere regionale durante il governo Burlando – anche la lista civica del candidato sindaco Francesco Angiolani, con un bottino del 13,2% di preferenze.

In una nota Capurro ha spiegato che l’alleanza con il Pd sarà fatta mantenendo “ferme le rispettive identità” e sulla convergenza su alcuni punti del programma: welfare, tutela del territorio, no a Esselunga a Macera, viabilità.

Un altro punto, critico, invece è quello del tunnel della Fontanabuona. E infatti Carlo Bagnasco ha subito “triggerato” gli avversari politici con un post sui social armato di chitarra. “Se la cantano e se la suonano”, ha ironizzato, sottolineando la diversità di vedute sull’infrastruttura tra i Dem (favorevoli) e Capurro (contrario).

Sull’apparentamento tra Pd e Capurro molto critica l’Alleanza VerdiSinistra (che aveva sostenuto il candidato sindaco Francesco Angiolani) che parla di accordi elettorali al ribasso: “Le differenze di prospettiva sul futuro di Rapallo con la lista Capurro sono tali che per noi non possono essere superate – si legge in una nota – siamo certi che gli elettori di Rapallo sapranno giudicare in piena libertà di coscienza fra i due candidati presenti al ballottaggio”.

Alleanza VerdiSinistra alle elezioni europee a Rapallo ha ottenuto un buon 5,2%. Per il ballottaggio non darà dunque alcuna indicazione di voto, dicono Tiziana Nanni, Simona Cosso e Angelo Spanò da Sinistra Italiana ed Europa Verde.