Ballottaggio a Rapallo, le liste di Carannante decidono di non apparentarsi

Rapallo. Nessun apparentamento in vista del ballottaggio che vedrà i due candidati sindaco Armando Ezio Capurro ed Elisabetta Ricci sfidarsi il 23 e 24 giugno. Questa la posizione delle due liste Libera Rapallo e Unione Popolare che avevano sostenuto Andrea Carannante al primo turno.



In questi giorni il Pd ha deciso di appoggiare il candidato civico Armando Ezio Capurro – già sindaco di Rapallo tra il 2004 e il 2006 e consigliere regionale durante il governo Burlando – così come la lista civica del candidato sindaco Francesco Angiolani, con un bottino del 13,2% di preferenze.

Questa la nota di Carannante: “In uno scenario sociale e politico bloccato come quello di Rapallo crediamo che sia sempre più necessario affermare i valori morali prima di quelli politici. La coerenza e il rispetto per gli elettori devono venire prima dei calcoli di opportunità politica. L’alto astensionismo è un chiaro segnale dell’insofferenza dell’elettorato ai cambi di casacca, ai giochini numerici, ai marchi usati come autobus su cui salire e scendere quando viene comodo. In questa tornata elettorale i centri di interesse che si spartiscono il potere da ormai 20 anni hanno messo in scena il peggio possibile: dopo l’andirivieni di candidati da uno schieramento all’altro, l’ultimo giochino tattico-strategico è stato quello che ci ha privato della possibilità di avere un secondo consigliere comunale.

Davanti a questo avvilente scenario crediamo che oggi sia particolarmente importante mantenere un profilo alto ed essere coerenti alle proprie idee e leali al proprio elettorato. La coalizione delle liste Libera Rapallo e Unione Popolare che ha sostenuto il candidato sindaco Andrea Carannante mantiene il timone ben fermo sulla rotta dell’opposizione alla maggioranza, qualsiasi essa sia. Questo è il mandato degli elettori e questo sarà il punto fermo dell’azione dell’unico consigliere che si potrà avere, dopo essere stati defraudati del secondo eventuale rappresentante nel parlamentino comunale.

Lasciamo il piccolo cabotaggio, il mercato dei voti e delle alleanze ad altri: noi intendiamo costruire per il futuro, dando il nostro contributo ad un sistema politico più trasparente e corretto, in cui il cittadino sia il protagonista e sia il destinatario di una buona politica, non soltanto una scheda in un pacchetto da scambiare come si scambiavano le figurine dei calciatori tra fanciulli.

Andrea Carannante, e la coalizione che lo appoggia, dà quindi appuntamento ai suoi elettori al primo consiglio comunale, per portare avanti coerentemente, con vigore e convinzione, tutte le battaglie fin qui combattute, per vigilare sull’operato di quella che sarà la maggioranza che amministrerà la città, per essere di sprone a migliorare veramente l’ambiente in cui vivono i rapallesi, non solo a chiacchiere e dirette social, ma con i fatti”.