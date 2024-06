Rapallo. Tutto pronto a Rapallo per il ballottaggio delle elezioni comunali 2024 tra Elisabetta Ricci, sostenuta dal centrodestra e liste civiche, e Armadio Ezio Capurro, sostenuto al primo turno da liste civiche e ora anche dal Pd e da altre liste di centrosinistra.

Per il secondo turno del ballottaggio, che riguarda esclusivamente i comuni con più di 15mila abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno, si vota dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Una volta chiusi i seggi inizierà lo spoglio.

Venti punti separano a Rapallo i due contendenti – al primo turno Ricci ha ottenuto un 45,2%, Capurro si era fermato al 25,14% ma nel frattempo il candidato in svantaggio ha ottenuto il sostegno del Pd (che al primo turno aveva raccolto il 13,2% voti), che supportava il candidato Francesco Angiolani.

Molto dipenderà dunque da come si comporteranno gli elettori di Rapallo che avevano indirizzato il 15% dei voti ad Andrea Carannante, che dal canto suo ha lasciato piena libertà di scelta (così come l’alleanza Verdisinistra).

Per immaginare le dinamiche non si può non tenere conto del peso dell’astensionismo: al primo turno poco più della metà degli elettori, il 50,7%, era andata a votare.

A Rapallo il sindaco uscente è Carlo Bagnasco, di Forza Italia, eletto a suo tempo con numeri da plebiscito. Bagnasco sostiene la candidata Ricci. Dal canto suo Capurro è stato in passato sindaco della cittadina del levante, dal 2004 al 2006, nonché consigliere regionale per il centrodestra ai tempi del governo Burlando.