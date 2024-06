Genova. L’azzardopatia, vale a dire il disturbo da gioco d’azzardo e la sua relativa dipendenza, è una delle piaghe della nostra società che, nonostante gli sforzi sanitari e educativi, in questi anni non ha trovato argine. Se n’è parlato questa mattina in una commissione del Consiglio comunale genovese convocata ad hoc per fare un punto sulla situazione e su cosa si sta facendo a riguardo.

La prima cosa che è emersa è che la reale dimensione del fenomeno dell’azzardopatia ad oggi è davvero molto difficile da quantificare con esattezza per via delle tante situazioni di dipendenza non emerse e che non arrivano a conoscenza del sistema sanitario. “Nel 2023 in Liguria dai SerD territoriali sono state prese in carico circa 8000 persone con disturbi legati alle dipendenze – ha spiegato in aula la dottoressa Sonia Salvini del dipartimento di Salute mentale e dipendenze di Alisa – di cui il 15% ludopatici”. Una percentuale che in numeri assoluti vale 1200 individui, praticamente il doppio rispetto ai dati pre pandemia, dove nella nostra regione i dipendenti da gioco da azzardo riconosciuti erano poco più di 500.

Numeri che però devono essere considerati parziali per due ragioni: la prima è che quando si parla di azzardopatia il “sommerso” è molto consistente, con una incidenza nazionale che nel 2022 arrivava al 95%. Solo il residuo 5% dei casi, quindi, arriva ad essere “conosciuto” dai servizi. In secondo luogo azzardopatia (il termine più comune di ludopatia, sebbene diffuso non è del tutto esatto, poiché a creare dipendenza è l’azzardo non il ludus – leggi gioco – in sé) spesso è un fenomeno che si accompagna con altre dipendenze, e quindi spesso è consociato alla dipendenza generica anche se gli effetti sul singolo e sulla sua rete sociale sono probabilmente più devastanti di molte altre dipendenze.

Azzardopatia come piaga sociale

Una vera e propria piaga sociale il cui contrasto è troppo spesso lasciato in mano al sistema sanitario e al mondo associativo senza un reale coordinamento istituzionale: “Lo scorso anno in tutto il paese sono stati raccolti 150 miliardi di giocate da parte dello Stato, un numero doppio rispetto all’inizio degli anni 2000 – ha raccontato in aula Agata Millerani, presidente della Fondazione Antiusura che in questi anni ha visto salire vertiginosamente i casi di famiglie sul lastrico a causa dell’azzardo finite poi in mano agli strozzini – Numeri che ci dicono che la situazione è tutt’altro che migliorata, anzi. Spesso quello che viene fatto in termini di informazione e sensibilizzazione viene dissolto dalla mancata coordinazione con le istituzioni“. E in aula viene citata anche la situazione ligure, dove la legge del 2012 per la regolamentazione delle sale da gioco è ancora sospesa con la sua entrata in vigore che viene prorogata da anni.

Una panorama devastante dove in questi anni si sono inseriti a peggiorare la situazione i giochi on line i quali rischiano di creare un vero e proprio mindset per gli azzardopatici di domani: “Spesso i giochi, anche se non hanno premialità in denaro, seguono uno schema che riconduce ai meccanismi dell’azzardo, esponendo a determinati meccanismi utenti giovanissimi e in modo trasversale e non filtrato”, aggiunge la dottoressa Salvini, citando le iniziative in corso proprio nelle scuole primarie per anticipare e prevenire i meccanismi che portano le persone ad essere giocatori precoci. Progetti come “Game Over” e “Rete senza fili” che realizzano una formazione specifica sul tema per gli insegnanti e per i ragazzi attraverso meccanismi peer to peer, vale a dire di formazione tra pari. Un setting che viene anche studiato per gli adolescenti, dove oggi l’azzardo “ha delle correlazioni importanti con il policonsumo e altre dipendenze“.

L’azzardo a portata di mano

Chiaramente a far esplodere il fenomeno è stata l’accessibilità costante delle piattaforme garantita dagli smartphone. “Il tema dei device è fondamentale – ha sottolineato Francesco Mazza Galanti, garante per i diritti dell’infanzia del Comune di Genova – e riguarda anche aspetti cognitivi e di socialità. E’ un tema urgente e oggi è necessario fare una battaglia culturale. Sempre più spesso si vedono bambini anche molto piccoli abbandonati davanti ad un cellulare o ad un tablet. Ecco i principi della pedagogia prevedono che questi strumenti non debbano essere lasciati nelle mani dei bambini almeno sotto i sei anni per via dei tanti danni che possono fare”. L’accenno è alla ormai amplissima letteratura scientifica che ha dimostrato i danni che un uso precoce e smodato degli smartphone può provocare sulla capacità di apprendimento, sulla socialità, sullo sviluppo delle competenze e delle funzioni esecutive del cervello ancora in formazione dei bambini. “Il cellulare non andrebbe lasciato ai bambini sotto i sei anni in nessuna circostanza“, ha concluso Mazza Galanti che ha sottolineato che tra i tanti problemi che potrebbe dare c’è anche quello di predisporre i nostri bimbi ad essere gli azzardopatici di domani.