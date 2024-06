Azzardopatia, Lodi (Azione): “Comune spinga la Regione per applicare la legge mai applicata dalla giunta Toti”

Genova. Sul tema del gioco d’azzardo patologico si esprime la consigliera comunale di Azione e capogruppo del Gruppo Misto Cristina Lodi: “oggi un’importante commissione in Consiglio Comunale sul contrasto alla ludopatia – spiega Lodi – durante la quale ho chiesto al Comune di attivarsi presso la Regione Liguria affinché venga applicata la legge approvata e nello specifico il “Distanziometro” e tutte le altre disposizioni previste dalla LR. n. 17/2012″.

A dirlo in una nota stampa la consigliera comunale di Azione Cristina Lodi: “Ricordiamo che il gioco d’azzardo patologico è uno dei più gravi problemi e che colpisce un largo numero di cittadine e cittadini di tutte le età con le loro famiglie. La L.R. 17/2012 prevede fra le altre disposizioni anche il “Distanziometro”, ovvero il divieto di collocazione di sale gioco ed esercizi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 300 metri da una serie di luoghi sensibili tra cui istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e strutture ricettive per categorie protette. Nelle regioni in cui sono vigenti e applicate leggi regionali che impongono distanze delle sale giochi da luoghi sensibili si sono ottenuti importanti risultati contro l’azzardopatia”.

“Il Comune come al solito tergiversa e non si assume la responsabilità di dire che, a oggi, la Legge Regionale ligure non risulta applicata – continua la nota – poiché è stata sospesa l’attuazione a data da destinarsi dall’amministrazione regionale con le due giunte Toti, rendendo difficile agli enti locali a loro volta organizzarsi in materia. Una norma sospesa e mai più applicata con la scusa che sarebbe arrivata una legge regionale successiva. Il tutto nel totale silenzio del Comune di Genova, che accetta passivamente questo atteggiamento, evidentemente per non collidere con la stessa parte politica”.

“Credo che un Comune abbia la responsabilità dei suoi cittadini e di tutte le famiglie coinvolte in questo drammatico fenomeno e, per questo, dovrebbe far pressione a Regione per l’applicazione della norma. In più, esso risulta anche inadempiente rispetto a impegni a sostegno di chi si occupa delle famiglie in ginocchio: sono circa 150 degli 800 totali i nuclei familiari che si sono rivolti alle Fondazione Antiusura per le conseguenze del gioco d’azzardo patologico che, con 58 volontari, sono sempre al lavoro per provare a sollevare queste famiglie ed evitare che esse cadano nelle mani degli strozzini e vedano rovinata la propria vita. In Consiglio Comunale il sindaco e la giunta si erano impegnati nell’approvazione del bilancio 2024 di un ordine del giorno a mia firma a un sostegno economico a questa fondazione che, essendo aumentate le famiglie bisognose di assistenza nel tempo, ha chiesto aiuto al Comune. Un aiuto che a oggi non è arrivato”.

“Credo che ogni parte debba fare il suo per contrastare un fenomeno come il gioco d’azzardo patologico che si sta sempre di più diffondendo – conclude Lodi – Oggi l’amministrazione comunale si limita a traccheggiare fingendo che tutto questo sia il massimo che può fare, non chiedendo invece dell’organo superiore come la Regione di procedere almeno a rispetto delle norme a oggi inapplicate. Molte famiglie genovesi sono in ginocchio e credo che il Comune possa e debba fare molto di più”