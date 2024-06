Avegno. Sono centoventi i dipendenti dello stabilimento Tossini di Avegno rimasti temporaneamente senza lavoro dopo il devastante incendio scatenatosi nella notte tra sabato e domenica che ha completamente distrutto la struttura predisposta a produrre dolci, pane e focaccia anche per l’esportazione in tutto il mondo. Un incendio immane per il quale i vigili del fuoco hanno lavorato quasi due giorni, arrivando a concludere la bonifica solamente ieri pomeriggio.

Una situazione che si è rivelata da subito particolarmente difficile nonostante, per aggredirlo e spegnerlo, i vigili del fuoco abbiano impiegato ingenti forze con uomini provenienti da Rapallo, Chiavari e Genova e mezzi adeguati. Le travi in cemento della struttura hanno dato segni di cedimento che minacciava la sicurezza degli stessi vigili del fuoco. Sulle cause e i motivi della diffusione, i tecnici si esprimeranno solo nei prossimi giorni dopo avere compiuto le opportune rilevazioni. Intanto Arpal monitora acque del torrente e aria per verificarne l’eventuale inquinamento. Sembra che l’incendio possa essersi sviluppato da una cella frigorifera per un corto circuito. All’interno dello stabilimento però a quell’ora non c’era nessuno e le fiamme hanno potuto propagarsi senza contrasto.

Tutta la comunità di Avegno e non solo, in queste ore, si sta stringendo attorno sia all’impresa Tossini, storica icona gastronomica, e ai suoi lavoratori. “Esprimo innanzitutto la mia solidarietà ai titolari dell’azienda, una delle più importanti del territorio e ai 120 lavoratori impiegati nello stabilimento. Uno stop che arriva in un momento in cui il mercato è in espansione e che ci rattrista particolarmente”, ha detto il sindaco del piccolo comune del levante Franco Canevello.

L’attività dei fratelli Luigi e Maurizio Tossini è nata a Recco in via Assereto nel panificio di famiglia. Oltre ai negozi muniti di forno di Recco, Chiavari, Rapallo, Sori, la ditta ha uno stabilimento per la produzione di gastronomia. Ad Avegno, a due passi dal confine con Recco, la produzione industriale che esporta focaccia anche in diversi Paesi d’Europa.

“Il Comune di Recco ha 87 dipendenti, lo stabilimento andato a fuoco 120; ciò fa capire l’entità del disastro che investe il nostro territorio – ha scritto Carlo Gandolfo, sindaco di Recco – Ho telefonato ai due fratelli Tossini per manifestare la vicinanza dell’amministrazione comunale e capire se possiamo fare qualche cosa per poter riprendere l’attività. Fortunatamente all’interno dell’edificio non c’era nessuno, ma probabilmente se ci fossero stati dipendenti al lavoro sarebbero intervenuti immediatamente per spegnere il rogo all’inizio con gli estintori”.