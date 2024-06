Autostrade, traffico intenso sul nodo ligure: incidente in A10 e code a Genova Ovest

Genova. Mattinata intensa per il nodo genovese con un grande flusso di traffico che sta provocando qualche disagio per i viaggiatori che attraversano il nodo ligure.

Un incidente in A10, all’altezza di Savona avvenuto poco prima delle 8 tra una vettura e un mezzo pesante sta provocando code e rallentamenti in direzione di Ventimiglia. Nell’episodio una persona è rimasta ferita e poi trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo.

Traffico congestionato anche nel nodo genovese di Genova Ovest, dove si registrano code e rallentamenti in uscita dal casello con qualche conseguenza per l’ultimo tratto sia di A10 che di A7. Rallentamenti anche in A7 per i cantieri ad altezza di Isola del Cantone