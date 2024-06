Liguria. Alle 18.30 circa, sulla A12 Genova-Sestri Levante nel tratto compreso tra Genova Nervi e Rapallo in direzione Sestri Levante, si registrano nove chilometri di coda per traffico congestionato in uscita a Rapallo.

La coda sul tratto autostradale è provocata dalla viabilità esterna che non riceve.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti a Sestri Levante, si consiglia di uscire a uscire a Recco, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Rapallo.