L’autonomia differenziata è legge, sì definitivo alla Camera: ecco cosa cambierà per la Liguria

Roma. L’autonomia differenziata è legge. Il sì definitivo è arrivato dopo una lunga seduta notturna alla Camera con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un’astensione. Il provvedimento era già stato approvato in Senato a gennaio.

Il testo in 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per arrivare alle intese con le Regioni che chiedono autonomia nelle 23 materie indicate nel provvedimento. La concessione di una o più “forme di autonomia” da parte dello Stato è subordinata alla determinazione dei Lep, i livelli essenziali di prestazione, che andranno garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Costi e fabbisogni verranno determinati in base alla spesa dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio: spetterà al governo farlo con uno o più decreti da varare entro 24 mesi, poi ci saranno 5 mesi per perfezionare gli accordi decennali (rinnovabili) con le Regioni.

La Liguria, sotto la spinta di Giovanni Toti, è tra le Regioni che hanno già manifestato interesse alla concessione di autonomie. Gli ambiti erano stati individuati dalla giunta con un documento approvato nel 2019: anzitutto sanità, infrastrutture e porti, compresa la “gestione regionale del sistema autostradale e ferroviario” e la “possibilità di determinare le tariffe autostradali”. La Liguria punta a istituire un fondo per trattenere sul territorio una quota dei tributi pari al 3% dell’Iva, dei dazi e delle accise generate annualmente e a trasformare le Autorità portuali in società per azioni con nomina diretta del presidente. E poi sviluppo economico, urbanistica e territorio, ambiente, politiche del lavoro, diritto allo studio e formazione, sport e cultura, agricoltura, caccia e pesca, finanza pubblica e sistema tributario. Ora bisognerà avviare il negoziato vero e proprio per arrivare a uno schema di intesa preliminare.

“Una vittoria destinata a restare nella storia che era sotto i riflettori dal referendum del 2017. Tra l’altro la Liguria è tra le prime regioni ad aver fatto la richiesta di adesione, con voto positivo unanime – commenta il presidente ad interim Alessandro Piana -. In queste ore la Lega e il centrodestra hanno pertanto raggiunto un grande risultato, dimostrando ancora una volta la propria fedeltà ai programmi e agli impegni assunti con i cittadini. Una riforma che ci dà voce, permetterà alle Regioni di essere più vicine ai cittadini con la massima trasparenza e darà maggiori competenze agli amministratori locali portando ad un efficientamento organizzativo, a costi standard e a un sistema di garanzie che favorirà l’uguaglianza senza lasciare indietro nessuno”.

“Oggi festeggiamo una vittoria storica per la Lega ma soprattutto per tutta l’Italia. Dopo tanti anni di impegno e di battaglie, finalmente la riforma sull’autonomia differenziata è stata approvata dal Parlamento – esulta il gruppo della Lega in Regione Liguria -. Un tema che è sempre rimasto centrale nella nostra agenda politica. Si tratta dell’attuazione con legge ordinaria della riforma della Costituzione introdotta nel 2001 e confermata con referendum. Le regioni potranno gestire meglio le proprie risorse e adattare le loro politiche alle specifiche esigenze locali, tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio. L’autonomia aumenterà l’efficienza della pubblica amministrazione e la renderà più responsabile verso i cittadini. Grazie al federalismo fiscale si garantirà poi una gestione più equa e adeguata delle risorse economiche. La Lega è da sempre accanto alla gente e crede che le decisioni dovrebbero essere prese il più vicino possibile ai cittadini e alle necessità dei diversi territori. Anche la Regione Liguria ha recentemente confermato l’intenzione di procedere nel percorso già avviato nel 2019 sulla scia delle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, per ottenere forme di maggiore autonomia. Il nostro gruppo della Lega in Regione esprime grande soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto”.