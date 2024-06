Valbrevenna. È ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori sanitari a Clavarezza di Valbrevenna, dove un anziano è uscito di strada con la propria auto finendo in un fosso.

Vista la località impervia è stato anche chiamato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il 118 conferma: è stato portato in codice giallo all’ospedale San Martino.