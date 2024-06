Autista Amt scomparso a Sestri Ponente, l’appello degli escursionisti: “Cerchiamolo sui sentieri”

Genova. Sono in corso da ieri le ricerche per Fabio Ranni, autista Amt scomparso da domenica mattina. A lanciare l’appello in queste ore sono stati il fratello Carmine e i colleghi che hanno coinvolto anche i gruppi di escursionisti genovesi.

Dalle ultime informazioni disponibili infatti si ipotizza che Ranni fosse uscito domenica dalla sua abitazione di Sestri Ponente per fare un’escursione in zona, probabilmente tra Monte Gazzo, Monte Contessa e Cassinelle. L’uomo, circa 50 anni, è sempre stato un gran camminatore ma non conosceva bene i percorsi.

“Mio fratello ieri mattina è uscito per andare a fare trekking, non ha preso né moto né macchina e non ha lasciato detto dove andava. Non si hanno più sue notizie da allora – ha scritto ieri sui social il fratello -. Se qualcuno lo avesse visto, magari sui mezzi, per favore mi contatti”. Il numero da chiamare è +393478002351.

E così nella giornata di oggi MyTrekking ha organizzato tre perlustrazioni in modo da battere la maggior parte dell’area in cui Ranni potrebbe trovarsi. Gli escursionisti, che si sono dati appuntamento alla stazione della Costa di Sestri Ponente, percorreranno tre anelli nella zona indicata.

L’invito è esteso a tutti gli escursionisti: “Vi invitiamo ad effettuare escursioni per vostro conto in altri orari o nei prossimi giorni nella zona indicata, andando sempre possibilmente in due o più persone, percorrendo magari altri sentieri rispetto a quelli indicati che percorreremo”.