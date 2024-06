Assi di forza a Marassi, sabato mattina la protesta dei comitati in piazza Galileo Ferraris

Genova. Sabato mattina manifestazione con presidio in piazza Galileo Ferraris a partire dalle 10.00 contro il progetto degli assi di forza del trasporto pubblico che punta a rivoluzionare l’assetto delle linee di Marassi e Quezzi, trasformando il tratto finale di corso Sardegna in hub di interscambio col capolinea dei nuovi bus elettrici da 18 metri. A organizzare la protesta sono il circolo Nuova Ecologia Genova e il comitato Sconquasse.

“È la piazza che svuoteranno di parcheggi e banchi del mercato per farci il capolinea del bus che porterebbe in centro con partenze ogni due minuti e mezzo, come nella fantascienza, e di tutti gli altri bus collinari che faranno capolinea li senza arrivare in centro, per la gioia degli anziani e dei ragazzi che vanno a scuola in centro – ricordano gli organizzatori -. Dopo quattro o anche meno fermate si dovrà scendere dal bus, attraversare la piazza con qualunque tempo e aspettare il bus che, stipati come sardine, li porterà in centro”.

Il progetto prevede infatti la creazione di una nuova linea di forza Marassi-Campi (con alcune corse limitate a Sampierdarena) che percorrerà corso Sardegna su corsia riservata a centro strada, mentre tutte le altre linee si fermeranno in piazza Galileo Ferraris. In particolare 37 e 356 saranno fusi in un’unica linea di quartiere che collegherà via dei Platani al Biscione transitando comunque da Marassi, il 47 sarà eliminato mentre l’82 non arriverà più a Brignole, stessa sorte già toccata anni fa al 383.

“Del resto da una amministrazione che in sette anni non ha fatto nulla per migliorare la mobilità nella valle e che da quattro anni ha già cambiato cinque progetti, uno peggiore dell’altro, e non ha ancora finito di spendere i nostri soldi con consulenti ben pagati c’è poco da aspettarci – proseguono i comitati -. Noi vogliamo che il capolinea dell’asse di forza in val Bisagno sia cambiato come successo a Voltri e portato a Staglieno per intercettare anche i residenti di via Tortona e che la frequenza delle linee collinari sia aumentata e mantenuta almeno fino a Brignole e a via Ceccardi per il 37. Basta viaggi disegevoli inscatolati come sardine, bus più frequenti la notte, anche per garantire la sicurezza delle persone e no ai parcheggi distanti da casa come quello proposto davanti alle carceri al posto di quelli tolti a piazza Galileo Ferraris e corso Sardegna”.