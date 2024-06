Piana: “Abbiamo voglia di incontrare Toti, al di là delle gufate non ci siamo mai fermati”

Genova. “Se il giudice dovesse dare una risposta positiva noi abbiamo proprio voglia di un confronto col presidente Toti“. Così il presidente ad interim della Regione, Alessandro Piana, si prepara all’incontro che l’avvocato Stefano Savi chiederà nelle prossime ore. Un passaggio che si terrà col governatore ancora agli arresti domiciliari, sempre che la gip Paola Faggioni dia il suo benestare, e che però non servirà a sciogliere il nodo delle dimissioni, come chiarito ieri da una nota dello stesso legale.

I temi saranno anzitutto amministrativi. “A luglio – ha ricordato infatti Piana – abbiamo un appuntamento importante, quello del bilancio, e una serie di azioni importanti che avevamo già iniziato e non sono minimamente interrotte al di là di qualche gufata giornalistica di esponenti di spicco sia del mondo politico sia del mondo del giornalismo. Noi non abbiamo mai interrotto nessun iter, nemmeno per cinque minuti. Stiamo portando avanti tutti i cronoprogrammi, anzi, abbiamo anche implementato l’attività decisionale su importanti delibere, soprattutto l’apertura di bandi”.

Al vertice con Giovanni Toti, che presumibilmente si potrebbe svolgere nella sua residenza di Ameglia dove aveva già ricevuto l’assessore Giacomo Giampedrone, dovrebbero partecipare gli esponenti della sua lista a livello regionale e nazionale (alla Camera, nel gruppo di Noi Moderati, c’è la coordinatrice Ilaria Cavo) e forse i componenti della giunta guidata oggi proprio da Alessandro Piana. Incontri, questi che sarebbero “indispensabili” per definire “le politiche regionali ad ampio spettro che il Consiglio dovrà portare avanti in attesa del ritorno alla piena agibilità politica del presidente”.

Parole che lasciano intendere la volontà di andare avanti, sebbene l’avvocato Savi, nel giorno del rigetto all’istanza di revoca o attenuazione delle misure cautelari, non avesse escluso nulla. In settimana dovrebbe essere depositato il ricorso al tribunale del Riesame contro la decisione della giudice, ma i tempi per l’eventuale restituzione della libertà a Giovanni Toti restano lunghi: almeno “un mese, un mese e mezzo” secondo le previsioni del legale.