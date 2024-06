In arresto cardiaco mentre è al pub con gli amici, 55enne salvato da due medici presenti: “Aiutateci a ritrovarli”

Genova. È crollato all’improvviso davanti agli amici, al pub, mentre parlava del più e del meno: un arresto cardiaco che avrebbe potuto costargli la vita o provocargli danni neurologici irreversibili, ma grazie all’intervento immediato di due giovani medici Mario De Barbieri, 55 anni, oggi sta bene e sta tornando alla sua vita di tutti i giorni.

L’episodio risale al 26 aprile scorso, e a distanza di quasi due mesi De Barbieri sta cercando di rintracciare i suoi due “angeli custodi”, professionisti che stavano anche loro trascorrendo una serata al pub e che non hanno esitato a intervenire per salvargli la vita. E così da giorni ormai sui social si rincorre l’appello, condiviso anche dagli amici del 55enne, per riuscire a trovarli.

Quando si è sentito male De Barbieri, magazziniere, era al pub Kamun di piazza Paolo da Novi, alla Foce. Tutto è successo nel giro di pochi istanti, intorno alle undici e mezzo di sera, davanti agli sguardi atterriti degli amici. Nei momenti concitati in cui loro stavano cercando di capire cosa fare sono intervenuti due giovani, un uomo e una donna, che si sono presentati come dottori e hanno iniziato le manovre di rianimazione.

“Hanno praticato il massaggio cardiaco per venti minuti – racconta Matteo Perani, caro amico di De Barbieri impegnato anche lui nelle ricerche dei due professionisti – Gli hanno anche rotto qualche costola nel disperato tentativo di far ripartire il cuore e tenerlo in vita. Quando è arrivata l’ambulanza gli operatori hanno fatto ben quattro iniezioni di adrenalina e hanno usato il defibrillatore tre volte, giusto per far capire le condizioni gravissime in cui versava Mario. Quando lo hanno portato in ospedale eravamo disperati: pensavamo non ce l’avrebbe fatta”.

Fortunatamente De Barbieri si è ripreso. Ricoverato al San Martino, il giorno successivo ha ripreso conoscenza. È stato poi sottoposto a un intervento chirurgico e dopo una ventina di giorni è stato dimesso. Oggi sta bene e non ha riportato danni permanenti, ma il pensiero di quei due dottori non lo abbandona mai e vorrebbe incontrarli per ringraziarli di persona ed esprimergli la sua gratitudine per avergli salvato la vita. Gli amici lo stanno aiutando.

“Siamo anche tornati alla birreria a chiedere, ma purtroppo non siamo riusciti a rintracciare i due medici – conclude Perani – Non vogliamo assolutamente pubblicizzare l’accaduto né svelare l’identità dei medici, ma soltanto avere modo di incontrarli e ringraziarli. Se ci leggono per favore ci contattino in qualche modo”. Infine una riflessione: “Il fatto che ci fossero questi due professionisti è stato fondamentale, ma quanto accaduto fa capire l’importanza di conoscere almeno le manovre di rianimazione basilari. Mario non ha mai avuto problemi di alcun tipo e si è sentito male all’improvviso, nessuno sapeva praticare il massaggio cardiaco. Ci piacerebbe che questa storia fortunatamente a lieto fine venisse condivisa il più possibile”.