Morto Arnaldo Cestaro: fece condannare l’Italia per le torture alla scuola Diaz durante il G8

Genova. È morto a Vicenza all’età di 85 anni Arnaldo Cestaro, militante di Rifondazione Comunista che fece ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per le torture subite alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Con il suo ricorso, l’Italia è stata condannata per il reato di tortura dalla corte di Strasburgo nel 2015.

Cestaro è morto nella notte tra il 19 e il 20 giugno, a darne notizia il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, e quello veneto, Paolo Benvegnu: “Arnaldo – scrivono Acerbo e Benvegnu – fu uno dei tanti compagni di Rifondazione che partecipò alle giornate del luglio 2001 quando in centinaia di migliaia contestammo il G8 e le politiche neoliberiste che producono la catastrofe climatica, la crescita delle disuguaglianze e la guerra globale”.

Cestaro fu una delle tante persone che decisero di trascorrere la notte tra il 20 e il 21 luglio nella scuola Diaz, sede del coordinamento del Genoa Social Forum, dopo avere trascorso la giornata a manifestare, pacificamente, per le strade cittadine. All’epoca aveva 61 anni: quando la polizia irruppe nell’edificio venne svegliato dalle urla e dalle manganellate sferrate dagli agenti su tutti coloro che in quel momento si trovavano all’interno per riposare.

È lui l’uomo dai capelli bianchi che il vicequestore Michelangelo Fournier citò nella deposizione davanti ai giudici, durante il processo per i fatti della Diaz. Al processo Fournier definì l’irruzione una “macelleria messicana” e raccontò ai magistrati di avere urlato di fermarsi ad alcun poliziotti che stavano picchiando un uomo anziano. Quell’uomo era appunto Cestaro, che fu portato in ospedale con costole, un braccio e una gamba rotti, una commozione cerebrale e il corpo ricoperto di lividi. Nella sentenza i giudici di Strasburgo, 14 anni dopo, aveva disposto per lui un risarcimento da 45.000 euro.