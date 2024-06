Aquatlon e Triathlon: Elena Sioli terza nel Trofeo Sviluppo, Ginevra Sclavo nella top 10 italiana Youth B

Montesilvano. Weekend pieno di emozioni per il G.S. Aragno nella splendida Montesilvano, in Abruzzo, dove si sono svolte le gare di Campionato Italiano di Aquatlon giovanile, Coppa Italia di Triathlon e Trofeo Sviluppo Italia per i più piccoli.

I ragazzi dell’Aragno si sono visti protagonisti nelle diverse competizioni e sono riusciti a portare a casa ottimi risultati, sia in termini di classifica sia di risultati personali.

Sabato 1 giugno nell’aquathlon, campionato italiano giovanile, ben si è comportata Ginevra Sclavo, arrivata undicesima, mentre nel Trofeo Italia categoria Ragazze Elena Sioli è salita sul terzo gradino del podio e per la categoria Esordienti Margherita Silvestri è arrivata al nono posto.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di Triathlon, disputata domenica 2 giugno, Ginevra Sclavo è entrata nella top 10 d’Italia nella categoria Youth B.