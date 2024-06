Anziani, Genova lancia il progetto di una rete ligure sulla longevità: il convegno il 19 giugno

Genova. Da città più anziane d’Italia a città della longevità: un cambio di prospettiva su cui si gioca una sfida per il futuro della Liguria. A questo tema è dedicato il convegno Progetto Genova. La rete ligure delle città della longevità. Proposte a confronto: sicurezza, salute, ambiente, in programma mercoledì 19 giugno 2024 dalle 15 alle 18.30 nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova (via Garibaldi 9).

Il convegno è organizzato da Associazione 50&Più Genova, Garante dei Diritti degli Anziani del Comune di Genova e Silver Economy Forum. Una collaborazione che ha già dato origine alla stesura del Manifesto per i diritti degli anziani che sarà distribuito in occasione del convegno. Dopo i saluti della presidente dell’Associazione 50&Più Genova Brigida Gallinaro, della presidente del Silver Economy Forum Daniela Boccadoro Ameri e del garante dei diritti degli Anziani del Comune di Genova Paolo Tanganelli, saràè aperto il tavolo di lavoro. L’ingresso è libero.

L’obiettivo del Progetto Genova è rafforzare ulteriormente una rete già attiva che definisca proposte e idee da sottoporre ai decisori politici e istituzionali, affinché le città che presentano un percentuale rilevante di anziani rispetto alla popolazione totale, come Genova e Savona, diventino “città della longevità”, cioè amiche degli anziani. Una trasformazione che passa attraverso la prosecuzione di campagne informative sui corretti stili di vita, la maggiore accessibilità ai trasporti, ai servizi sociali e sanitari, un migliore equilibrio ambientale e un più curato arredo urbano, un programma di proposte culturali e turistiche ricco e vario. Un ulteriore rilevante aspetto riguarda la necessità di favorire una stretta alleanza tra giovani e anziani che sia di aiuto reciproco, come dimostrano i nascenti cohousing intergenerazionali. Infine, un terzo aspetto di natura educativa consiste nell’orientare i giovani verso stili di vita corretti che consentano di diventare anziani sani.

L’Italia è il Paese dell’Unione Europea con l’età mediana più alta, in costante aumento da decenni (dati Eurostat 2023). La Liguria, che occupa il primo posto in classifica, e nove regioni italiane sono tra le venti più anziane di tutte. Tra le province italiane, Savona è quella che registra la più ampia frazione di anziani sul totale della popolazione (30%). Seguono con il 29% Biella, Genova (28%) e Trieste. Invece, a Napoli e a Caserta le quote sono le più basse d’Italia, rispettivamente al 19% e al 18%.

L’indice di vecchiaia italiano al 1° gennaio 2023 ha raggiunto il suo massimo storico: ci sono 193 anziani ogni 100 giovani. A Nord si osserva un grado di invecchiamento più consistente, che raggiunge il suo apice a Genova (273 anziani per 100 giovani). Gli anziani aumenteranno in meno di dieci anni di oltre 700 mila unità nelle città metropolitane, raggiungendo l’ammontare di 5,7 milioni. A livello nazionale si stima un incremento di 1,9 milioni di unità. La presenza degli anziani sempre più crescente e pervasiva nella società è considerata da tempo una questione da affrontare con rigore per gestire gli effetti sociali ed economici ineludibili che condizionano il sistema previdenziale, la sanità, il sistema produttivo, l’invecchiamento della forza lavoro e la rete familiare, fonte di sostegno per questa fascia di popolazione. Per evitare che la questione si trasformi in un dramma sociale appare indispensabile invertire questa tendenza.

Su questi temi si confrontano i relatori divisi in due sessioni.

La prima, moderata da Paolo Tanganelli, è dedicata a I diritti degli anziani e prevede gli interventi dell’assessore Famiglia e Disabilità, Politiche sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso; il geriatra, Coordinatore Rete Regionale Demenze, consulente Alisa Ernesto Palummeri (“Invecchiamento, fragilità, denatalità: sfide per il futuro della Liguria”); Luciano Grasso, Health City Manager (“L’ambiente a tutela dell’anziano”); Cristina Bellingieri, Disability Manager del Comune di Genova (“Il ruolo della pianificazione urbana nella promozione di una città per tutti”); Simone Torretta, direttore Fondazione Chiossone (“Idee per un quartiere inclusivo”).

Nella seconda sessione Nasce la rete delle città della longevità, moderata da Daniela Boccadoro Ameri, intervengono: Laura Gaggero, consigliere delegato all’Innovazione del Comune di Genova (“Il Comune e le società innovative per concorrere a realizzare una città della longevità”); Alessio Capitanelli, Kibi SOS (“Come la tecnologia abilita nuovi modelli di assistenza continua sul territorio”); Sebastiano Casu, vicepresidente vicario Associazione 50&Più Italia (“L’esperienza non passa di moda: consigli pratici per un migliore inserimento dell’anziano attivo”); Vincenzo Bertino, presidente Associazione 50&Più Savona; Giuliano Gandelli, presidente Associazione 50&Più Imperia; Giorgio Molinari, presidente Associazione 50&Più La Spezia.