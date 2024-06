Antimafia, Centi: “La relazione della Dia conferma un quadro preoccupante per la Liguria”

Genova. “La relazione della Dia sull’organizzazione della ‘ndrangheta in Liguria e sulla presenze di altri sodalizi di criminalità organizzata nella nostra regione conferma il quadro che era già emerso dall’attività di questi anni della Commissione Regionale Antimafia che ho l’onore di presiedere. Il fatto che alla nota presenza della ‘ndragheta si affianchino anche singole proiezioni di camorra, mafia siciliana e sodalizi stranieri di origine africana, sudamericana o dell’Est Europa, deve servirci come monito per non abbassare mai la guardia e non sottovalutare situazioni ‘opache’ di qualsiasi natura”.

Questo il commento del presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria, Roberto Centi, alla relazione del primo semestre 2023 della Direzione Investigativa Antimafia ligure.

“Nell’ultima relazione della Dia la Liguria viene definita una macro-area criminale sottoposta al controllo delle cosche calabresi della ‘ndragheta ivi insediate, una definizione che rende in modo chiaro il quadro della nostra regione: una terra dove la ‘ndrangheta non è infiltrata ma è radicata, organizzata e strutturata – sottolinea Centi –. Ricordo inoltre che alle locali di Genova, Lavagna e Ventimiglia recentemente si è avuta contezza giudiziaria anche di un ulteriore rilevante insediamento operativo della ‘ndrangheta a Bordighera”.

Per quanto concerne la presenza di altri gruppi di criminalità organizzata, italiani e stranieri, per Roberto Centi l’ultima relazione della Dia rende un quadro chiaro e al tempo stesso preoccupante. “La Direzione Investigativa Antimafia ha sottolineato come in Liguria siano presenti singole proiezioni extraregionali di camorra e mafia siciliana, infiltrazioni non organizzate in sodalizi strutturati, ma non per questo meno pericolose – fa notare Centi -. Penso ai recenti arresti a Genova del boss di Cosa Nostra Pasquale Bonavota e del ‘re dei surgelati’ Salvatore Vetrano, alle indagini tutt’ora in corso in regione che ipotizzano il reato di voto di scambio con il clan Cammarata di Riesi o al caso del bar Libeccio di Genova Pegli, riconducibile ad Angelo Russo, attualmente detenuto e protagonista di una rete di narcotrafficanti con base a Napoli”.

“Nella relazione della Dia – aggiunge Centi – si pone l’attenzione anche sui sodalizi criminali stranieri che risultano operanti per lo più nel traffico e nello spaccio di stupefacenti. In particolare viene sottolineato come siano emerse sinergie operative tra la criminalità organizzata albanese, la ‘ndragheta e la criminalità autoctona”.

“Per tutti questi fatti e per il quadro emerso dalla relazione della Dia – conclude Roberto Centi – voglio sottolineare l’importanza dell’attività della Commissione Regionale Antimafia, che ricordo non ha poteri di indagine ma ha un ruolo centrale nell’audire associazioni e soggetti interessati ai fenomeni mafiosi e soprattutto nel diffondere una cultura dell’antimafia, a partire dalle scuole, per creare in tutti i cittadini liguri gli anticorpi necessari per riconoscere e contrastare ogni tipo di fenomeno legato alla criminalità organizzata. Come Commissione Antimafia siamo inoltre orgogliosi di essere arrivati ad una legge condivisa con la giunta sui beni confiscati che permetterà di stanziare ogni anno 600 mila euro ai 41 Comuni interessati a riconvertire dei beni confiscati sul loro territorio: dal 2 settembre tutti gli enti interessati potranno usufruire di questi fondi. Un ulteriore tassello, simbolico ma al tempo stesso concreto, per combattere le mafie nella nostra regione”.